Risultati Serie A – Cremonese-Milan 0-0: tabellino e marcatori | News

Il Milan di Stefano Pioli conclude il suo 2022 in trasferta con un brutto pareggio in casa della coriacea Cremonese di Massimiliano Alvini . Allo 'Zini', dove il Diavolo tornava a distanza di 26 anni, finisce 0-0 una partita che ha visto i rossoneri giocare sotto ritmo il primo tempo e davvero con poca convinzione il secondo. Giusto il risultato finale, che premia i grigiorossi, abili a chiudere ogni varco nelle retrovie e sempre pungenti in contropiede. Vediamo insieme, dunque, dati, numeri e statistiche del match nel tabellino completo di Cremonese-Milan 0-0 .

Ammoniti: 47' Ghiglione (C), 67' J. Vázquez (C), 78' R. Leão (M), 85' Valeri (C), 87' Meïte (C) e Lazetić (M), 93' De Ketelaere (M).