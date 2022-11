La nebbia, le prostitute e Donadoni che rischiò la vita: Stella Rossa-Milan 1988

Il 9 novembre 1988 la nebbia di Belgrado ha probabilmente cambiato il corso della storia del calcio. Il Milan, che nell'andata degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni aveva pareggiato per 1-1 a San Siro contro lo Stella Rossa, si trova sotto per 1-0 allo stadio 'Marakana' (gol di Savicevic, futuro rossonero). Una grande nebbia, alzatasi all'interno dello stadio, costringe l'arbitro a sospendere la partita. Il giorno dopo si torna in campo per la ripetizione del match, senza Pietro Paolo Virdis e Carlo Ancelotti squalificati. Il primo era stato espulso, il secondo aveva ricevuto un'ammonizione ed era diffidato. Secondo le regole del tempo, non potevano giocare. Ma le regole imponevano anche che si dovesse ripartire dallo 0-0!