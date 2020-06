Milan-Roma 2-0, le pagelle di ‘Tuttosport’: scossa Saelemaekers

MILAN NEWS – Due sole insufficienze e tanti ottimi voti, secondo il quotidiano sportivo ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, per i calciatori rossoneri in occasione di Milan-Roma, gara vinta per 2-0 dal Diavolo ieri pomeriggio a ‘San Siro‘.

Migliore in campo, nella fila del Milan, è stato Ante Rebic, premiato nelle pagelle con un 7, poiché, oltre ad aver segnato il suo ottavo gol in rossonero nel 2020, il settimo soltanto in campionato, ha anche corso molto, spendendosi al servizio della squadra.

Stesso voto, 7, anche per Alexis Saelemaekers, il quale, entrando al 54′, grazie alla sua freschezza ha cambiato marcia al Milan. Spina nel fianco della difesa giallorossa, il belga è anche stato protagonista nell’azione che ha portato, poi, al gol del vantaggio di Rebic.

Molto bene, voto 7, anche Theo Hernández, il quale, dopo aver prima tentato di spedire in rete Hakan Calhanoglu nel primo tempo con un cross al bacio per il suo colpo di testa risultato poi impreciso, nel finale si è conquistato il calcio di rigore successivamente trasformato dal turco e che ha blindato il risultato.

7 nelle pagelle di ‘Tuttosport‘ anche per il tecnico Stefano Pioli, che ha finalmente portato a casa ‘lo scalpo’ di una grande, per giunta azzeccando tutti i cambi. Sufficienza piena, dunque, voto 6,5, per la coppia di centrali difensivi, composta da Simon Kjaer e dal capitano Alessio Romagnoli, per lo stesso Calhanoglu e per il subentrato Lucas Paquetá, definito “pimpante”

Sufficienza, voto 6, per Andrea Conti, Franck Kessié ed Ismaël Bennacer. Non giudicabili Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, mai impegnato, e Rafael Leão, non sono infine andati oltre il 5 nelle pagelle lo spagnolo Samu Castillejo, che ha faticato a trovare la posizione perdendo, inevitabilmente, in pericolosità, e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DI SAELEMAEKERS >>>