Milan, i tifosi stroncano Conceicao: “Tempo finito. Non ha più la squadra”

Bologna-Milan 2-1, un altro disastro per i rossoneri dopo l'uscita del Diavolo dalla Champions League e il ko contro il Torino. Il Milan non riesce a rialzarsi, anzi cade ancora più in basso dopo l'eliminazione europea. I rossoneri hanno giocato alla ricerca del contropiede nel primo tempo, cosa che ha funzionato visto il gol di Rafael Leao. La squadra di Sergio Conceicao esce quasi distrutta da queste tre gare, con la Juventus che resta lontana otto punti e la stagione quasi finita a fine febbraio. Sergio Conceicao, che si è sfogato nel post partita, è stato aspramente criticato dai tifosi sui social. Ecco i voti e le pagelle dei quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA