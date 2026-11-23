Il Milan di Rúben Amorim, al rientro in campo dopo la sosta Nazionali, schianta il Frosinone di Massimiliano Alvini con un perentorio 5-1 a 'San Siro' nella 12^ giornata della Serie A 2026-2027. Con questi tre punti, il Diavolo si issa a quota 27 punti in classifica, supera il Como al quarto posto e mette in scia l'Inter terza (a +2), la Roma seconda (a +3) e la Lazio prima (a +5). Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 4' aut. Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 60' Cisse (M), 68' Pulisic (M)

: 4' aut. Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 60' Cisse (M), 68' Pulisic (M) Il top per il CorSport : Adrien Rabiot

: Adrien Rabiot Il flop per il CorSport: Davide Bartesaghi

Difesa: Gila dà garanzie, Diawara tiene botta nel momento di pressing

Maignan (Voto CorSport: 6 ): "Su Kvernadze si oppone bene, ma su Masini esce alla disperata. Nella ripresa non deve sporcarsi i guantoni".

(Voto CorSport: ): "Su Kvernadze si oppone bene, ma su Masini esce alla disperata. Nella ripresa non deve sporcarsi i guantoni". Gila (Voto CorSport: 6,5 ): "Dà garanzie. Partita abbastanza tranquilla per l’ex Lazio".

(Voto CorSport: ): "Dà garanzie. Partita abbastanza tranquilla per l’ex Lazio". De Winter (Voto CorSport: 6 ): "Incertezza nell’azione che porta Masini ad accorciare. Poi legge bene un paio di chiusure".

(Voto CorSport: ): "Incertezza nell’azione che porta Masini ad accorciare. Poi legge bene un paio di chiusure". Diawara (Voto CorSport: 6 ): "Consente al Frosinone di trovare spazio per il cross in area, tuttavia tiene botta nel momento di maggior pressing ".

(Voto CorSport: ): "Consente al Frosinone di trovare spazio per il cross in area, tuttavia tiene botta nel momento di maggior pressing Bartesaghi (Voto Corsport: 6 - Peggiore in campo): "Poco coraggio in fase d’impostazione e qualche errore nel contenere Ghedjemis".

Il focus di PianetaMilan: c'è qualche differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Abbiamo assegnato lo stesso voto a Mike Maignan, Mario Gila e Davide Bartesaghi, mentre abbiamo giudicato di maggior rilievo le prestazioni di Koni De Winter (voto 6,5) e Sankhoun Diawara (voto 7). La coppia di difensori centrali del Milan non ha praticamente mai sofferto le iniziative del Frosinone per vie interne; la squadra di Alvini ha trovato infatti maggiori sbocchi sugli esterni.

Centrocampo: Musah, piede caldo; Modrić, una palla da incorniciare

Musah (Voto CorSport: 6 ): "Piede caldo quando lancia Moreira. Però sbaglia l’appoggio difensivo e il Frosinone accorcia".

(Voto CorSport: ): "Piede caldo quando lancia Moreira. Però sbaglia l’appoggio difensivo e il Frosinone accorcia". Modrić (Voto CorSport: 7 ): "La palla che dà il via all’azione del gol rossonero è una di quelle da incorniciare. In cabina di regia è spettacolare".

(Voto CorSport: ): "La palla che dà il via all’azione del gol rossonero è una di quelle da incorniciare. In cabina di regia è spettacolare". Rabiot (Voto CorSport: 7,5 - Migliore in campo): " Ha la fortuna che Calvani si fa gol da solo sul suo passaggio. Ma è davvero letale nelle ripartenze. Infatti sul 2-0 mette a referto un altro assist e lancia Jashari per il 3-0 ".

Il focus di PianetaMilan: decisamente più alti i voti in pagella di 'PM' rispetto a quelli del 'CorSport' oggi in edicola. A nostro giudizio ha meritato almeno 6,5 lo statunitense Yunus Musah, autore di una bella prova e del lancio che ha portato al primo gol del Diavolo. Luka Modrić ha giocato una partita ai limiti della perfezione, immenso: da 7,5. E come non dare almeno 8 ad Adrien Rabiot che ha letteralmente dominato a centrocampo e fornito quasi 3 assist per i compagni.

Attacco: Moreira coinvolto; Ramos, un contributo preziosissimo

Moreira (Voto CorSport: 7 ): "Sembra che gareggi ai campionati di atletica per quanto corre. Coinvolto nel secondo gol milanista e in tante altre occasioni. Appoggia l’assist per il 4-1 di Cisse".

(Voto CorSport: ): "Sembra che gareggi ai campionati di atletica per quanto corre. Coinvolto nel secondo gol milanista e in tante altre occasioni. Appoggia l’assist per il 4-1 di Cisse". Ramos (Voto CorSport: 7 ): "Recupera palla a centrocampo e finalizza: perfetto nell’azione del 2-0. Finalmente sbloccato, contributo preziosissimo".

(Voto CorSport: ): "Recupera palla a centrocampo e finalizza: perfetto nell’azione del 2-0. Finalmente sbloccato, contributo preziosissimo". Pulisic (Voto Corsport: 7): "Lavora tanto, s’infila tra le maglie gialle e distribuisce palloni sulla trequarti. Il gol nel finale lo ha voluto a tutti i costi, tocco sotto e festeggiamenti".

Il focus di PianetaMilan: qui, invece, siamo quasi d'accordo con i giudizi del 'CorSport'. Il quotidiano romano è stato leggermente più 'tirato' rispetto a noi di 'PM', che, al contrario, abbiamo assegnato mezzo punto in più - voto 7,5 - a tutti e tre gli interpreti del tridente rossonero. Diego Moreira, Gonçalo Ramos e Christian Pulisic - chi per gol e chi per assist - hanno infatti brillato ieri nel tardo pomeriggio di 'San Siro', sfiorando quasi la perfezione.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

Jashari (Voto CorSport: 7 ): "Entra e segna con una botta tremenda. Primo gol con la maglia del Milan ed esultanza sotto la curva rossonera". (Dal 46')

(Voto CorSport: ): "Entra e segna con una botta tremenda. Primo gol con la maglia del Milan ed esultanza sotto la curva rossonera". (Dal 46') Cisse (Voto CorSport: 6,5 ): "Partecipa alla festa pure lui. Al primo tiro segna ancora, portando a 6 le reti in Serie A". (Dal 51')

(Voto CorSport: ): "Partecipa alla festa pure lui. Al primo tiro segna ancora, portando a 6 le reti in Serie A". (Dal 51') Pavlović (Voto CorSport: 6 ): "Torna in campo dopo il problema al rene". (Dal 72')

(Voto CorSport: ): "Torna in campo dopo il problema al rene". (Dal 72') Estupiñán (Voto CorSport: 6 ): "Entra a partita chiusa". (Dal 72')

(Voto CorSport: ): "Entra a partita chiusa". (Dal 72') Hutchinson (Voto CorSport: S.V.): "Non giudicabile". (Dall'82')

Mister Amorim (Voto CorSport: 7,5): "Calcio champagne. Amorim vince e fa divertire i tifosi. Cinque gol per lanciare un segnale nella corsa all’Europa".

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: noi di 'PM' abbiamo dato di più - voto 8 - a mister Rúben Amorim perché il suo Milan vince, convince e, soprattutto, diverte tutti. Non sarà perfetto, ma è sulla buona strada per diventare una grande squadra. Per il resto, abbiamo voluto premiare Alphadjo Cisse con un 7 perché, come Re Mida, ogni cosa (palla) che tocca la trasforma in oro (gol). Bene anche Ardon Jashari, premiato anch'egli con un 7 e sufficienza per Strahinja Pavlović e Pervis Estupiñan, autori di 20' di buona sostanza sul terreno di gioco.