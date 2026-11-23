Ecco voti e giudizi rossoneri all'indomani della vittoria, 5-1, a 'San Siro' contro i ciociari secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Il Milan di Rúben Amorim, al rientro in campo dopo la sosta Nazionali, schianta il Frosinone di Massimiliano Alvini con un perentorio 5-1 a 'San Siro' nella 12^ giornata della Serie A 2026-2027. Con questi tre punti, il Diavolo si issa a quota 27 punti in classifica, supera il Como al quarto posto e mette in scia l'Inter terza (a +2), la Roma seconda (a +3) e la Lazio prima (a +5). Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.
Il tabellino sintetico del match
- Marcatori: 4' aut. Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 60' Cisse (M), 68' Pulisic (M)
- Il top per il CorSport: Adrien Rabiot
- Il flop per il CorSport: Davide Bartesaghi
Difesa: Gila dà garanzie, Diawara tiene botta nel momento di pressing
- Maignan (Voto CorSport: 6): "Su Kvernadze si oppone bene, ma su Masini esce alla disperata. Nella ripresa non deve sporcarsi i guantoni".
- Gila (Voto CorSport: 6,5): "Dà garanzie. Partita abbastanza tranquilla per l’ex Lazio".
- De Winter (Voto CorSport: 6): "Incertezza nell’azione che porta Masini ad accorciare. Poi legge bene un paio di chiusure".
- Diawara (Voto CorSport: 6): "Consente al Frosinone di trovare spazio per il cross in area, tuttavia tiene botta nel momento di maggior pressing".
- Bartesaghi (Voto Corsport: 6 - Peggiore in campo): "Poco coraggio in fase d’impostazione e qualche errore nel contenere Ghedjemis".
Il focus di PianetaMilan: c'è qualche differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Abbiamo assegnato lo stesso voto a Mike Maignan, Mario Gila e Davide Bartesaghi, mentre abbiamo giudicato di maggior rilievo le prestazioni di Koni De Winter (voto 6,5) e Sankhoun Diawara (voto 7). La coppia di difensori centrali del Milan non ha praticamente mai sofferto le iniziative del Frosinone per vie interne; la squadra di Alvini ha trovato infatti maggiori sbocchi sugli esterni.
Centrocampo: Musah, piede caldo; Modrić, una palla da incorniciare
- Musah (Voto CorSport: 6): "Piede caldo quando lancia Moreira. Però sbaglia l’appoggio difensivo e il Frosinone accorcia".
- Modrić (Voto CorSport: 7): "La palla che dà il via all’azione del gol rossonero è una di quelle da incorniciare. In cabina di regia è spettacolare".
- Rabiot (Voto CorSport: 7,5 - Migliore in campo): "Ha la fortuna che Calvani si fa gol da solo sul suo passaggio. Ma è davvero letale nelle ripartenze. Infatti sul 2-0 mette a referto un altro assist e lancia Jashari per il 3-0".
Il focus di PianetaMilan: decisamente più alti i voti in pagella di 'PM' rispetto a quelli del 'CorSport' oggi in edicola. A nostro giudizio ha meritato almeno 6,5 lo statunitense Yunus Musah, autore di una bella prova e del lancio che ha portato al primo gol del Diavolo. Luka Modrić ha giocato una partita ai limiti della perfezione, immenso: da 7,5. E come non dare almeno 8 ad Adrien Rabiot che ha letteralmente dominato a centrocampo e fornito quasi 3 assist per i compagni.
Attacco: Moreira coinvolto; Ramos, un contributo preziosissimo
- Moreira (Voto CorSport: 7): "Sembra che gareggi ai campionati di atletica per quanto corre. Coinvolto nel secondo gol milanista e in tante altre occasioni. Appoggia l’assist per il 4-1 di Cisse".
- Ramos (Voto CorSport: 7): "Recupera palla a centrocampo e finalizza: perfetto nell’azione del 2-0. Finalmente sbloccato, contributo preziosissimo".
- Pulisic (Voto Corsport: 7): "Lavora tanto, s’infila tra le maglie gialle e distribuisce palloni sulla trequarti. Il gol nel finale lo ha voluto a tutti i costi, tocco sotto e festeggiamenti".
Il focus di PianetaMilan: qui, invece, siamo quasi d'accordo con i giudizi del 'CorSport'. Il quotidiano romano è stato leggermente più 'tirato' rispetto a noi di 'PM', che, al contrario, abbiamo assegnato mezzo punto in più - voto 7,5 - a tutti e tre gli interpreti del tridente rossonero. Diego Moreira, Gonçalo Ramos e Christian Pulisic - chi per gol e chi per assist - hanno infatti brillato ieri nel tardo pomeriggio di 'San Siro', sfiorando quasi la perfezione.
I subentrati e la gestione di mister Amorim
- Jashari (Voto CorSport: 7): "Entra e segna con una botta tremenda. Primo gol con la maglia del Milan ed esultanza sotto la curva rossonera". (Dal 46')
- Cisse (Voto CorSport: 6,5): "Partecipa alla festa pure lui. Al primo tiro segna ancora, portando a 6 le reti in Serie A". (Dal 51')
- Pavlović (Voto CorSport: 6): "Torna in campo dopo il problema al rene". (Dal 72')
- Estupiñán (Voto CorSport: 6): "Entra a partita chiusa". (Dal 72')
- Hutchinson (Voto CorSport: S.V.): "Non giudicabile". (Dall'82')
Mister Amorim (Voto CorSport: 7,5): "Calcio champagne. Amorim vince e fa divertire i tifosi. Cinque gol per lanciare un segnale nella corsa all’Europa".
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