Ecco voti e giudizi a confronto tra 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e le pagelle stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
LA PARTITA
I voti di Milan-Frosinone 5-1: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilanAl rientro in campionato dopo la sosta Nazionali il Milan di Rúben Amorim ha liquidato il Frosinone di Massimiliano Alvini con un perentorio 5-1 a 'San Siro'. Dopo un primo tempo in cui il Diavolo ha giocato bene, ma ha sofferto le continue iniziative e ripartenze degli ospiti, è arrivata una ripresa senza storia, nella quale i rossoneri hanno siglato tre reti in venti minuti e chiuso la contesa contro la rivelazione della Serie A. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Il tabellino sintetico del matchMarcatori: 4' aut. Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 60' Cisse (M), 68' Pulisic (M)
Il Top per la Gazzetta: Adrien Rabiot
Il Flop per la Gazzetta: Davide Bartesaghi
Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti
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