Il confronto completo delle pagelle di Milan-Benfica 0-2. I voti della Gazzetta dello Sport e i focus di PianetaMilan: tantissimi '4' per il Diavolo

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Benfica: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di San Siro

LA PARTITA

I voti di Milan-Benfica 0-2: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilan

Un Milan molto brutto quello visto contro il Benfica: i rossoneri non approcciano bene la partita e subito il gol avversario, nella ripresa non bastano i cambi. Nonostante qualche segnale di ripresa, la squadra di Amorim non segna e subisce il secondo gol, uscendo tra i fischi di San Siro. Prima sconfitta stagionale per il Diavolo e esordio in Europa League molto negativo per la squadra guidata d Amorim. Ma che partita ha visto la Gazzetta dello Sport? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le pagelle di PianetaMilan per andare a scoprire vari lati della partita.
Milan-Benfica 0-2, le pagelle di Gazzetta: Amorim, Ramos e non solo. Piovono i '4'

Il tabellino sintetico del match

Marcatori: Dodi Lukébakio 16' (Benfica), Jakub Kamiński 53' (Benfica)

Il Top per la Gazzetta: Christian Pulisic

Il Flop per la Gazzetta: Gonçalo Ramos

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti

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