Milan-Benfica 0-2, le pagelle di Gazzetta: Amorim, Ramos e non solo. Piovono i '4'

Il confronto completo delle pagelle di Milan-Benfica 0-2. I voti della Gazzetta dello Sport e i focus di PianetaMilan: tantissimi '4' per il Diavolo
Milan-Benfica: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di San Siro
LA PARTITA
I voti di Milan-Benfica 0-2: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilanUn Milan molto brutto quello visto contro il Benfica: i rossoneri non approcciano bene la partita e subito il gol avversario, nella ripresa non bastano i cambi. Nonostante qualche segnale di ripresa, la squadra di Amorim non segna e subisce il secondo gol, uscendo tra i fischi di San Siro. Prima sconfitta stagionale per il Diavolo e esordio in Europa League molto negativo per la squadra guidata d Amorim. Ma che partita ha visto la Gazzetta dello Sport? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le pagelle di PianetaMilan per andare a scoprire vari lati della partita.
Il tabellino sintetico del matchMarcatori: Dodi Lukébakio 16' (Benfica), Jakub Kamiński 53' (Benfica)
Il Top per la Gazzetta: Christian Pulisic
Il Flop per la Gazzetta: Gonçalo Ramos
Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Rabiot, Pulisic e Moreira in panchina: per Amorim è un autogol troppo pesante. L'analisi
Editoriali e Analisi
Amorim e la 'doppia' frase sul mercato: cosa è cambiato? Jashari duro: cosa capiamo dalle dichiarazioni
Ultime Notizie
Milan, voci su Conte: il punto. Amorim e Ramos nella bufera. Pulisic possibile svolta
Editoriali e Analisi
Amorim, serve tempo e fiducia. Ma deve risolvere due problemi cruciali per questo Milan
News Calciomercato
'Conte insidia Amorim': Schira lancia la suggestione, ecco cosa ci risulta. Rischia davvero?
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti