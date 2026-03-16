Lazio-Milan, una partita difficile per i rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri ha faticato tantissimo non riuscendo a chiudere in difesa e creando pochissimo in attacco. Anche a centrocampo il Diavolo non è riuscito a imporre il proprio gioco con la coppia Modric-Jashari che non ha funzionato moltissimo. Si è sentita moltissimo l'assenza di Adrien Rabiot come successo in tutta la stagione quando è mancato il francese. Ecco le pagelle di Jashari dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>