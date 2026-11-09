Il Milan di Rúben Amorim, che era reduce da un brutto k.o. in Europa League in casa contro il Ferencváros, nonostante le tante assenze passa (2-1) in casa del Genoa.

Con questo successo il Diavolo muove la propria classifica issandosi a quota 24 punti, al quarto posto in graduatoria in Serie A davanti al Como (23), e rispettivamente dietro 3, 4 e 5 lunghezze a Roma, Inter e Lazio che lo precedono.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)

: 13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G) Il top per Tuttosport : Luka Modrić

: Luka Modrić Il flop per Tuttosport: Yunus Musah

Difesa: Maignan sempre attento; bravo Diawara

Maignan (Voto Tuttosport 7 ): " Sempre attento. È pronto su Wiafe e Østigård. Sul gol di Ellertsson non può nulla ".

(Voto Tuttosport ): " ". Gila (Voto Tuttosport 6,5 ): "Riesce sempre a fermare Vitinha".

(Voto Tuttosport ): "Riesce sempre a fermare Vitinha". De Winter (Voto Tuttosport 5,5 ): "Rischia subito sullo scatto di Osmajić che gli va via sfiorando il vantaggio".

(Voto Tuttosport ): "Rischia subito sullo scatto di Osmajić che gli va via sfiorando il vantaggio". Diawara (Voto Tuttosport 6 ): " Bravo sia in fase di impostazione che di controllo degli avversari ".

(Voto Tuttosport ): " Bravo sia in fase di impostazione che di controllo degli avversari Musah (Voto Tuttosport 5,5): "Lotta spesso con Ellertsson, che segna quando lui era già uscito, e sa spingere sulla fascia".

Il focus di PianetaMilan: c'è qualche differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo torinese con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. A 'Magic Mike' Maignan abbiamo dato la sufficienza, voto 6, perché le parate che ha compiuto al 'Ferraris' rientrano nella normale amministrazione. Stesso voto per Mario Gila (6,5) e Sankhoun Diawara (6), mentre per noi meritano 6,5 le prestazioni di Koni De Winter e Yunus Musah. Il primo, è vero, sbaglia in avvio su Milutin Osmajić, ma poi si riprende alla grande; il secondo ha sfoderato una prestazione di sostanza e qualità nel ruolo di terzino sinistro che, fin qui, in rossonero non aveva mai ricoperto.

Centrocampo: con Modrić pallone in banca; Rabiot dispensa classe

Modrić (Voto Tuttosport 7 - Migliore in campo ): "Il pallone tra i suoi piedi non brucia mai. Come metterlo in banca. La classe non ha età".

(Voto Tuttosport - ): "Il pallone tra i suoi piedi non brucia mai. Come metterlo in banca. La classe non ha età". Rabiot (Voto Tuttosport 7): "Ruba il pallone che porta al secondo gol, poi dispensa classe mettendo sempre in difficoltà i giocatori del Genoa".

Il focus di PianetaMilan: totale concordanza di vedute tra 'PianetaMilan.it' e 'Tuttosport' sulle pagelle di Luka Modrić e Adrien Rabiot: voto 7 per entrambi i centrocampisti del Diavolo. Sono stati autori di una partita da trascinatori, sempre nel cuore dell'azione e impegnati sempre a fare una cosa utile per il compagno. Il croato ci ha messo tante geometrie, il francese ha anche regalato un assist.

Attacco: Moreira non si ferma mai. Cisse cala con il passare dei minuti

Moreira (Voto Tuttosport 6,5 ): "Non si ferma mai e faticano a fermarlo anche gli avversari. Lo trovi ovunque ed è difficile tenerlo a freno".

(Voto Tuttosport ): "Non si ferma mai e faticano a fermarlo anche gli avversari. Lo trovi ovunque ed è difficile tenerlo a freno". Pulisic (Voto Tuttosport 6,5 ): " Schierato alle spalle di Ramos ha il pregio di farsi trovare pronto per depositare il pallone in rete per il secondo gol, e non è poco".

(Voto Tuttosport ): " Schierato alle spalle di Ramos ha il pregio di farsi trovare pronto per depositare il pallone in rete per il secondo gol, e non è poco". Cisse (Voto Tuttosport 6,5 ): "Al primo pallone utile si fa trovare pronto e non sbaglia. Poi cala con il passare dei minuti".

(Voto Tuttosport ): "Al primo pallone utile si fa trovare pronto e non sbaglia. Poi cala con il passare dei minuti". Ramos (Voto Tuttosport 6): "Piazza l'assist per il secondo gol ma può fare di più".

Il focus di PianetaMilan: qui, invece, i voti tra 'PM' e quelli dati dalla redazione del quotidiano torinese differiscono un po'. Abbiamo dato 6, per esempio, a Diego Moreira: il belga ha corso tantissimo, ma è risultato forse un po' fumoso nel momento clou di ogni sua azione. Ha meritato, invece, mezzo punto in più - voto 6,5 - Gonçalo Ramos che, oltre all'assist per Pulisic, ha fatto tantissimo movimento in avanti ad aprire varchi per i compagni. Secondo il nostro punto di vista, poi, le prove di Christian Pulisic ed Alphadjo Cisse sono state sontuose e meritevoli di un bel 7,5 in pagella. Non solo gol per lo statunitense e per l'italiano, ma anche tanto tanto altro nel loro match.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

F. Terracciano (Voto Tuttosport: 6,5 ): "Si esalta nel fortino finale salvando su El Shaarawy con una deviazione che evita il gol". (Dal 61')

(Voto Tuttosport: ): "Si esalta nel fortino finale salvando su El Shaarawy con una deviazione che evita il gol". (Dal 61') Hutchinson (Voto Tuttosport: 6 ): "Poteva fare di più, soprattutto quando si è trattato di controllare il pallone: ne perde troppi". (Dal 61')

(Voto Tuttosport: ): "Poteva fare di più, soprattutto quando si è trattato di controllare il pallone: ne perde troppi". (Dal 61') Jashari (Voto Tuttosport: 5,5 ): "Impatta poco sulla gara, ma soffre coi compagni nel finale". (Dal 79')

(Voto Tuttosport: ): "Impatta poco sulla gara, ma soffre coi compagni nel finale". (Dal 79') Estupiñán (Voto Tuttosport: S.V.): "Non giudicabile". (Dall'87')

Mister Amorim (Voto Tuttosport: 6): "Il suo Milan si rialza dopo la sconfitta di coppa ma nella ripresa si abbassa troppo e soffre".

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: noi di 'PM' siamo stati un po' più generosi con mister Rúben Amorim, dandogli 6,5 perché il Milan - al netto della sofferenza finale in una partita che si era innervosita anche per via dell'arbitraggio di Davide Massa - ha comunque disputato oltre un'ora di ottimo calcio e, alla fine, ha portato a casa i tre punti. Stesso voto (6.5) abbiamo dato a Filippo Terracciano, così come a Omari Hutchinson (6). Per 'PianetaMilan.it' è stata da sufficienza anche la prestazione di Ardon Jashari: unica pecca, che avrebbe potuto costare caro, la mancata chiusura su Mikael Ellertsson in occasione del gol di quest'ultimo.