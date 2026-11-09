Il Milan doveva rialzare la testa dopo il k.o. interno in Europa League contro il Ferencváros, e lo ha fatto. Seppur soffrendo, sbandando e stringendo i denti, la squadra guidata dal tecnico Rúben Amorim ha avuto la meglio per 2-1 sul Genoa di Daniele De Rossi nel match dello stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, valido per il campionato di Serie A, prima della sosta per le Nazionali. Una vittoria fondamentale che permette al club rossonero di guardare al futuro con ritrovato ottimismo.

L'avvio di gara dei rossoneri è stato letteralmente travolgente, con un doppio vantaggio lampo siglato nel giro di venti minuti: al 13' ha sbloccato la contesa Alphadjo Cisse, seguito al 19' dal raddoppio di Christian Pulisic. Nel finale di partita, all'88', la rete del genoano Mikael Ellertsson ha riaperto clamorosamente i giochi, costringendo il Diavolo a un recupero di pura sofferenza in cui il Grifone ha accarezzato un insperato pareggio. Questa volta, però, a differenza di altre circostanze recenti, il Milan ha saputo mantenere i nervi saldi, blindando tre punti d'oro.

Analisi Corriere della Sera: i limiti strutturali e il mercato

Iloggi in edicola analizza con precisione il successo dei rossoneri a Genova, evidenziando le due facce della stessa medaglia: "Rilanciate le ambizioni di classifica, con l'aggancio alla zona Champions League, ma per lo Scudetto resta – netta – l'impressione che manchi ancora qualcosa sotto l'aspetto strutturale". Finché in campo ci sono stati i titolari di riferimento – da, passando per l'esperienza die la sostanza di– il Diavolo ha dominato tatticamente, gestendo pallone e ritmo senza affanni.

I problemi sono emersi con le rotazioni della panchina. Gli innesti di un deludente Ardon Jashari e del solito, inspiegabile Pervis Estupiñán hanno abbassato pericolosamente il livello tecnico e di attenzione della squadra, esponendola al forcing del Genoa. La disamina del quotidiano evidenzia carenze strutturali chiare nell'organico: a questo Milan serve urgentemente un difensore centrale rapido e abile in fase di impostazione, oltre a un attaccante di spessore capace di dare il cambio a un Gonçalo Ramos rimasto ancora a secco di gol.

Moviola Genoa-Milan: le polemiche su Marcandalli e Massa

Sul piano degli episodi, l'andamento della sfida è stato pesantemente influenzato dalla mancata espulsione del difensore rossoblùal 50' minuto. Sul punteggio di 0-2, il centrale del Genoa ha fermato con un netto placcaggiolanciato a rete: un fallo da ultimo uomo che, come sottolineato dal CorSera, meritava senza dubbio il cartellino rosso diretto. Nel post-partita,, criticando apertamente la direzione arbitrale del direttore di gara

Nonostante le sviste arbitrali, il Milan porta a casa un trionfo pesante su un campo storicamente ostico e contro un avversario in salute, reduce da tre vittorie consecutive, tra cui lo scalpo eccellente della Juventus.

La statistica record di Alphadjo Cisse in Europa

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La nota più lieta della trasferta ligure porta il nome di. Il giovane talento rossonero sta vivendo una stagione da incorniciare ed è entrato di diritto nell'élite del calcio internazionale. Cisse è infatti uno dei soli tre calciatori nati dal 2006 in avanti, all'interno dei cinque maggiori campionati europei, capaci di segnare almeno 8 reti stagionali considerando tutte le competizioni ufficiali.Un primato statistico che condivide esclusivamente con fenomeni del calibro di(13 gol) e(8). Un impatto devastante e imprevedibile per un ragazzo che, soltanto pochi mesi fa durante il calciomercato estivo, sembrava destinato a un prestito formativo in Serie B.