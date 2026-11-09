I rossoneri superano il Genoa al Ferraris prima della sosta: brilla Alphadjo Cisse da record europeo, ma i cambi di Rúben Amorim spaventano e il CorSera critica la rosa
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
Il Milan doveva rialzare la testa dopo il k.o. interno in Europa League contro il Ferencváros, e lo ha fatto. Seppur soffrendo, sbandando e stringendo i denti, la squadra guidata dal tecnico Rúben Amorim ha avuto la meglio per 2-1 sul Genoa di Daniele De Rossi nel match dello stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, valido per il campionato di Serie A, prima della sosta per le Nazionali. Una vittoria fondamentale che permette al club rossonero di guardare al futuro con ritrovato ottimismo.
L'avvio di gara dei rossoneri è stato letteralmente travolgente, con un doppio vantaggio lampo siglato nel giro di venti minuti: al 13' ha sbloccato la contesa Alphadjo Cisse, seguito al 19' dal raddoppio di Christian Pulisic. Nel finale di partita, all'88', la rete del genoano Mikael Ellertsson ha riaperto clamorosamente i giochi, costringendo il Diavolo a un recupero di pura sofferenza in cui il Grifone ha accarezzato un insperato pareggio. Questa volta, però, a differenza di altre circostanze recenti, il Milan ha saputo mantenere i nervi saldi, blindando tre punti d'oro.
Analisi Corriere della Sera: i limiti strutturali e il mercatoIl Corriere della Sera oggi in edicola analizza con precisione il successo dei rossoneri a Genova, evidenziando le due facce della stessa medaglia: "Rilanciate le ambizioni di classifica, con l'aggancio alla zona Champions League, ma per lo Scudetto resta – netta – l'impressione che manchi ancora qualcosa sotto l'aspetto strutturale". Finché in campo ci sono stati i titolari di riferimento – da Mario Gila a Pulisic, passando per l'esperienza di Luka Modrić e la sostanza di Adrien Rabiot – il Diavolo ha dominato tatticamente, gestendo pallone e ritmo senza affanni.
I problemi sono emersi con le rotazioni della panchina. Gli innesti di un deludente Ardon Jashari e del solito, inspiegabile Pervis Estupiñán hanno abbassato pericolosamente il livello tecnico e di attenzione della squadra, esponendola al forcing del Genoa. La disamina del quotidiano evidenzia carenze strutturali chiare nell'organico: a questo Milan serve urgentemente un difensore centrale rapido e abile in fase di impostazione, oltre a un attaccante di spessore capace di dare il cambio a un Gonçalo Ramos rimasto ancora a secco di gol.
Moviola Genoa-Milan: le polemiche su Marcandalli e MassaSul piano degli episodi, l'andamento della sfida è stato pesantemente influenzato dalla mancata espulsione del difensore rossoblù Alessandro Marcandalli al 50' minuto. Sul punteggio di 0-2, il centrale del Genoa ha fermato con un netto placcaggio Rabiot lanciato a rete: un fallo da ultimo uomo che, come sottolineato dal CorSera, meritava senza dubbio il cartellino rosso diretto. Nel post-partita, anche lo stesso Rúben Amorim non ha nascosto il proprio disappunto, criticando apertamente la direzione arbitrale del direttore di gara Davide Massa.
Nonostante le sviste arbitrali, il Milan porta a casa un trionfo pesante su un campo storicamente ostico e contro un avversario in salute, reduce da tre vittorie consecutive, tra cui lo scalpo eccellente della Juventus.
La statistica record di Alphadjo Cisse in EuropaLa nota più lieta della trasferta ligure porta il nome di Alphadjo Cisse. Il giovane talento rossonero sta vivendo una stagione da incorniciare ed è entrato di diritto nell'élite del calcio internazionale. Cisse è infatti uno dei soli tre calciatori nati dal 2006 in avanti, all'interno dei cinque maggiori campionati europei, capaci di segnare almeno 8 reti stagionali considerando tutte le competizioni ufficiali.
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