Ruben Amorim commenta l'arbitraggio di Davide Massa in Genoa-Milan: tantissimi gli episodi dubbi che hanno sfavorito i rossoneri
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
La vittoria del Milan contro il Genoa si porta dietro diverse polemiche arbitrali, su cui anche Ruben Amorim ha voluto dire la sua al termine della partita. Al centro delle accuse dei tifosi rossoneri è finito l'operato di Davide Massa, fischietto classe 1981 della sezione di Imperia.
Genoa-Milan, Amorim sull'arbitraggioIntervenuto in conferenza stampa dopo Genoa-Milan, Amorim ha commentato così l'arbitraggio:
"Non lo commento, perché so che parlare di arbitri non è una cosa che potrebbe aiutare la mia squadra. Voi avete gli occhi, le TV, avete visto la partita. Potete giudicare voi".
Il mancato rosso a MarcandalliL'episodio più discusso della partita è senza dubbio il cartellino rosso non dato a Marcandalli. E' il 50' minuto quando il centrale rossoblù blocca una ripartenza a campo aperto di Rabiot, che si stava involando tutto solo verso la porta difesa da Bijlow: i giocatori del Milan chiedono il rosso, ma Massa, dopo un breve silent check del VAR, conferma la decisione presa in campo. Tra i parametri DOGSO, secondo il direttore di gara, a non far scattare l'espulsione è la distanza dalla porta. Il giocatore più vicino al centrocampista francese - Ostigard - si trova almeno 15 metri più indietro, mentre Pulisic era partito in progressione per dare una soluzione al compagno: un due contro zero, in pratica.
Un recupero infinitoLa lavagnetta del quarto uomo si è illuminata al 90' segnalando cinque minuti di recupero. La partita, però, è terminata al 98'. Nessuna perdita di tempo in particolare da segnalare nel finale, ma nonostante ciò il recupero è stato inspiegabilmente allungato di 180 secondi. L'ultima occasione del Genoa è un calcio di punizione per un contatto leggero tra Estupinan e Ostigard, fischiato da Massa al 97' minuto.
Troppi gialli per il MilanIl Milan ha ricevuto quattro cartellini gialli:
- Mario Gila
- Adrien Rabiot
- Christian Pulisic
- Sankhoun Diawara
In casa Genoa, invece, le ammonizioni sono state soltanto tre, nonostante i rossoblù abbiano commesso più falli dei rossoneri (14 a 13). La sensazione è che il metro di giudizio utilizzato da Massa non sia stato lo stesso per le due squadre: tutti i gialli ricevuti dai giocatori del Milan sono sembrati piuttosto fiscali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA