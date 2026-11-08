La vittoria del Milan contro il Genoa si porta dietro diverse polemiche arbitrali, su cui anche Ruben Amorim ha voluto dire la sua al termine della partita. Al centro delle accuse dei tifosi rossoneri è finito l'operato di Davide Massa, fischietto classe 1981 della sezione di Imperia.

Genoa-Milan, Amorim sull'arbitraggio

"Non lo commento, perché so che parlare di arbitri non è una cosa che potrebbe aiutare la mia squadra. Voi avete gli occhi, le TV, avete visto la partita. Potete giudicare voi".

Il mancato rosso a Marcandalli

Un recupero infinito

Troppi gialli per il Milan

Mario Gila

Adrien Rabiot

Christian Pulisic

Sankhoun Diawara

Intervenuto in conferenza stampa dopo Genoa-Milan,ha commentato cosìL'episodio più discusso della partita è senza dubbio ilE' il 50' minuto quando il centrale rossoblùi giocatori del Milan chiedono il rosso, ma, dopo un breve silent check del VAR, conferma la decisione presa in campo. Tra i parametri DOGSO, secondo il direttore di gara, a non far scattare l'espulsione è laIl giocatore più vicino al centrocampista francese - Ostigard -mentre Pulisic era partito in progressione per dare una soluzione al compagno:La lavagnetta del quarto uomo si è illuminata al 90' segnalando. La partita, però,Nessuna perdita di tempo in particolare da segnalare nel finale, ma nonostante ciò il recupero è stato. L'ultima occasione del Genoa è un calcio di punizione per un contatto leggero tra Estupinan e Ostigard,Ilha ricevuto

In casa Genoa, invece, le ammonizioni sono state soltanto tre, nonostante i rossoblù abbiano commesso più falli dei rossoneri (14 a 13). La sensazione è che il metro di giudizio utilizzato da Massa non sia stato lo stesso per le due squadre: tutti i gialli ricevuti dai giocatori del Milan sono sembrati piuttosto fiscali.