Il Milan di Rúben Amorim, che era reduce da un brutto k.o. in Europa League in casa contro il Ferencváros, nonostante le tante assenze passa (2-1) in casa del Genoa.

Con questo successo il Diavolo muove la propria classifica issandosi a quota 24 punti, al quarto posto in graduatoria in Serie A davanti al Como (23), e rispettivamente dietro 3, 4 e 5 lunghezze a Roma, Inter e Lazio che lo precedono.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)

: 13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G) Il top per il CorSport : Adrien Rabiot

: Adrien Rabiot Il flop per il CorSport: Koni De Winter

Difesa: Maignan immobile sul gol; De Winter non dà garanzie

Maignan (Voto CorSport 6 ): "Respinge bene su Vitinha, immobile sul gol del Genoa. Controlla ogni pallone vagante".

(Voto CorSport ): "Respinge bene su Vitinha, immobile sul gol del Genoa. Controlla ogni pallone vagante". Gila (Voto CorSport 6,5 ): "Ci mette sempre una pezza dietro, pulisce tutti i palloni. Altra ottima gara".

(Voto CorSport ): "Ci mette sempre una pezza dietro, pulisce tutti i palloni. Altra ottima gara". De Winter (Voto CorSport 5,5 - Peggiore in campo ): "In costante difficoltà nel primo tempo, meglio nella ripresa. Ma non dà garanzie".

(Voto CorSport ): "In costante difficoltà nel primo tempo, meglio nella ripresa. Ma non dà garanzie". Diawara (Voto CorSport 6 ): "Sostituire Pavlović non è semplice, farlo con un giallo dalla mezz'ora lo è di più. Lui, però, gioca con calma e serenità ".

(Voto CorSport ): "Sostituire Pavlović non è semplice, farlo con un giallo dalla mezz'ora lo è di più. Lui, però, gioca con calma e serenità Musah (Voto Corsport 6): "Preferito da adattato ai terzini Estupiñán e Bartesaghi: fa una buona prova a sinistra senza mai farsi saltare. Rischia tanto regalando palla a Vitinha, ma Maignan lo salva".

Il focus di PianetaMilan: c'è qualche differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Stesso voto per Mario Gila (6,5), Mike Maignan e Sankhoun Diawara (6), mentre abbiamo trovato la partita di Koni De Winter da sufficienza piena (voto 6,5). Il belga è partito male, ma si è ripreso con l'andare dei minuti. Per noi più che sufficiente - voto 6,5 - anche la prestazione di Yunus Musah, schierato nell'insolita posizione di terzino sinistro per gran parte della partita.

Centrocampo: Modrić, due letture preventive che salvano il Milan

Modrić (Voto CorSport 7 ): "Governa tutto da veterano. Due letture preventive salvano il Milan da situazioni pericolose".

(Voto CorSport ): "Governa tutto da veterano. Due letture preventive salvano il Milan da situazioni pericolose". Rabiot (Voto CorSport 7 - Migliore in campo): "Assist dello 0-1, avvia l’azione dello 0-2, stava per lanciare il possibile 0-3. Giocatore totale con Amorim".

Il focus di PianetaMilan: totale concordanza di vedute tra 'PianetaMilan.it' e il 'Corriere dello Sport' sulle pagelle di Luka Modrić e Adrien Rabiot: voto 7 per entrambi i leader, tecnici e carismatici, del Diavolo in mezzo al campo. Partita perfetta, da trascinatori. Il croato ci ha messo tante geometrie, il francese ha anche regalato un assist.

Attacco: Moreira determinante; Ramos, l'assist gli vale la sufficienza

Moreira (Voto CorSport 6,5 ): "Corre, corre e corre: davanti e dietro. Palla al piede è difficile prenderlo. Giocatore determinante".

(Voto CorSport ): "Corre, corre e corre: davanti e dietro. Palla al piede è difficile prenderlo. Giocatore determinante". Pulisic (Voto CorSport 7 ): "Ruba palla a Vásquez per lo 0-1, segna lo 0-2. Poi si sbatte tanto a centrocampo in aiuto alla fase difensiva".

(Voto CorSport ): "Ruba palla a Vásquez per lo 0-1, segna lo 0-2. Poi si sbatte tanto a centrocampo in aiuto alla fase difensiva". Cisse (Voto CorSport 7 ): "Non si vede granché, se non nei due momenti topici: il gol dello 0-1 e la pressione da cui nasce lo 0-2. Not too bad".

(Voto CorSport ): "Non si vede granché, se non nei due momenti topici: il gol dello 0-1 e la pressione da cui nasce lo 0-2. Not too bad". Ramos (Voto CorSport 6): "Uno dei pochissimi palloni che riesce a pulire e a gestire per bene è per lo 0-2 di Pulisic. L’assist gli regala la sufficienza".

Il focus di PianetaMilan: qui, invece, i voti tra 'PM' e quelli dati dalla redazione del quotidiano romano differiscono un po'. Abbiamo dato 6, per esempio, a Diego Moreira, che non ha brillato particolarmente pur dandosi da fare per tutto l'arco del match. Mezzo punto in più, invece, abbiamo assegnato agli autori dei gol, Christian Pulisic e Alphadjo Cisse - voto 7,5 - per aver segnato i gol della vittoria e per aver offerto un'ottima prestazione, totale. 6,5, poi, da parte nostra anche a Gonçalo Ramos: i suoi movimenti hanno favorito le reti del Milan; il portoghese ha anche fornito l'assist per il gol del raddoppio.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

F. Terracciano (Voto CorSport: 6,5 ): "Prova horror giovedì, si riscatta da centrale mancino con un grande intervento sul tiro di El Shaarawy". (Dal 61')

(Voto CorSport: ): "Prova horror giovedì, si riscatta da centrale mancino con un grande intervento sul tiro di El Shaarawy". (Dal 61') Hutchinson (Voto CorSport: 5,5 ): "Deve fare più fase difensiva che offensiva, ma non si accende mai". (Dal 61')

(Voto CorSport: ): "Deve fare più fase difensiva che offensiva, ma non si accende mai". (Dal 61') Jashari (Voto CorSport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dal 79')

(Voto CorSport: ): "Non giudicabile". (Dal 79') Estupiñán (Voto CorSport: S.V.): "Non giudicabile". (Dall'87')

Mister Amorim (Voto CorSport: 7): "Stupisce con Musah terzino sinistro, ma ha ragione. I cambi sono pochi e non di grande livello, ma va alla sosta con una vittoria fondamentale per morale e classifica".

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: noi di 'PM' siamo stati un pizzico meno generosi con mister Rúben Amorim, dandogli 'soltanto' 6,5 perché il suo Milan ha sì disputato una signora partita al 'Ferraris', ma nel finale - dopo alcuni cambi francamente discutibili - ha sofferto troppo, oltre il dovuto, in una gara che sembrava messa in ghiaccio. Abbiamo dato anche noi 6,5 a Filippo Terracciano, forse alla sua prima, vera buona prestazione in questa stagione. Sufficienza, infine, secondo noi per Omari Hutchinson e Ardon Jashari, nonostante quest'ultimo abbia concesso troppo spazio per il tiro-gol di Mikael Ellertsson del Genoa nel finale.