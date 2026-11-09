Ecco voti e giudizi rossoneri all'indomani della vittoria, 2-1, in trasferta contro i rossoblu secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
Il Milan di Rúben Amorim, che era reduce da un brutto k.o. in Europa League in casa contro il Ferencváros, nonostante le tante assenze passa (2-1) in casa del Genoa.
Con questo successo il Diavolo muove la propria classifica issandosi a quota 24 punti, al quarto posto in graduatoria in Serie A davanti al Como (23), e rispettivamente dietro 3, 4 e 5 lunghezze a Roma, Inter e Lazio che lo precedono.
Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.
Il tabellino sintetico del match
- Marcatori: 13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)
- Il top per il CorSport: Adrien Rabiot
- Il flop per il CorSport: Koni De Winter
Difesa: Maignan immobile sul gol; De Winter non dà garanzie
- Maignan (Voto CorSport 6): "Respinge bene su Vitinha, immobile sul gol del Genoa. Controlla ogni pallone vagante".
- Gila (Voto CorSport 6,5): "Ci mette sempre una pezza dietro, pulisce tutti i palloni. Altra ottima gara".
- De Winter (Voto CorSport 5,5 - Peggiore in campo): "In costante difficoltà nel primo tempo, meglio nella ripresa. Ma non dà garanzie".
- Diawara (Voto CorSport 6): "Sostituire Pavlović non è semplice, farlo con un giallo dalla mezz'ora lo è di più. Lui, però, gioca con calma e serenità".
- Musah (Voto Corsport 6): "Preferito da adattato ai terzini Estupiñán e Bartesaghi: fa una buona prova a sinistra senza mai farsi saltare. Rischia tanto regalando palla a Vitinha, ma Maignan lo salva".
Il focus di PianetaMilan: c'è qualche differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Stesso voto per Mario Gila (6,5), Mike Maignan e Sankhoun Diawara (6), mentre abbiamo trovato la partita di Koni De Winter da sufficienza piena (voto 6,5). Il belga è partito male, ma si è ripreso con l'andare dei minuti. Per noi più che sufficiente - voto 6,5 - anche la prestazione di Yunus Musah, schierato nell'insolita posizione di terzino sinistro per gran parte della partita.
Centrocampo: Modrić, due letture preventive che salvano il Milan
- Modrić (Voto CorSport 7): "Governa tutto da veterano. Due letture preventive salvano il Milan da situazioni pericolose".
- Rabiot (Voto CorSport 7 - Migliore in campo): "Assist dello 0-1, avvia l’azione dello 0-2, stava per lanciare il possibile 0-3. Giocatore totale con Amorim".
Il focus di PianetaMilan: totale concordanza di vedute tra 'PianetaMilan.it' e il 'Corriere dello Sport' sulle pagelle di Luka Modrić e Adrien Rabiot: voto 7 per entrambi i leader, tecnici e carismatici, del Diavolo in mezzo al campo. Partita perfetta, da trascinatori. Il croato ci ha messo tante geometrie, il francese ha anche regalato un assist.
Attacco: Moreira determinante; Ramos, l'assist gli vale la sufficienza
- Moreira (Voto CorSport 6,5): "Corre, corre e corre: davanti e dietro. Palla al piede è difficile prenderlo. Giocatore determinante".
- Pulisic (Voto CorSport 7): "Ruba palla a Vásquez per lo 0-1, segna lo 0-2. Poi si sbatte tanto a centrocampo in aiuto alla fase difensiva".
- Cisse (Voto CorSport 7): "Non si vede granché, se non nei due momenti topici: il gol dello 0-1 e la pressione da cui nasce lo 0-2. Not too bad".
- Ramos (Voto CorSport 6): "Uno dei pochissimi palloni che riesce a pulire e a gestire per bene è per lo 0-2 di Pulisic. L’assist gli regala la sufficienza".
Il focus di PianetaMilan: qui, invece, i voti tra 'PM' e quelli dati dalla redazione del quotidiano romano differiscono un po'. Abbiamo dato 6, per esempio, a Diego Moreira, che non ha brillato particolarmente pur dandosi da fare per tutto l'arco del match. Mezzo punto in più, invece, abbiamo assegnato agli autori dei gol, Christian Pulisic e Alphadjo Cisse - voto 7,5 - per aver segnato i gol della vittoria e per aver offerto un'ottima prestazione, totale. 6,5, poi, da parte nostra anche a Gonçalo Ramos: i suoi movimenti hanno favorito le reti del Milan; il portoghese ha anche fornito l'assist per il gol del raddoppio.
I subentrati e la gestione di mister Amorim
- F. Terracciano (Voto CorSport: 6,5): "Prova horror giovedì, si riscatta da centrale mancino con un grande intervento sul tiro di El Shaarawy". (Dal 61')
- Hutchinson (Voto CorSport: 5,5): "Deve fare più fase difensiva che offensiva, ma non si accende mai". (Dal 61')
- Jashari (Voto CorSport: S.V.): "Non giudicabile". (Dal 79')
- Estupiñán (Voto CorSport: S.V.): "Non giudicabile". (Dall'87')
Mister Amorim (Voto CorSport: 7): "Stupisce con Musah terzino sinistro, ma ha ragione. I cambi sono pochi e non di grande livello, ma va alla sosta con una vittoria fondamentale per morale e classifica".
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