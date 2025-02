Empoli-Milan 0-2, una partita che i rossoneri riescono a vincere grazie alla immensa qualità offensiva della squadra e grazie alle mosse di Sergio Conceicao: il portoghese mette tutti gli attaccanti nella ripresa e trova i tre punti fondamentali per la corsa al quarto posto. Uno dei protagonisti negativi della gara è stato l'arbitro Pairetto che ha sbagliato tantissimi al 'Castellani' e che avrebbe potuto influenzare negativamente il risultato finale della sfida. Proteste multiple del Milan per un possibile rigore ai danni di Abraham, un rosso mancante a Cacace per fallo su Walker e il doppio giallo a Tomori dopo un fallo in fuorigioco. Ecco il voto dei maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola e il giudizio sulla prestazione di Pairetto. PROSSIMA SCHEDA