Empoli-Milan, c’è un problema più grande di Pairetto: e se non si cambia registro ….

Nel secondo tempo arriva però il patatrac. Fikayo Tomori, già ammonito, ferma Lorenzo Colombo a campo aperto in modo irregolare e si prende il secondo cartellino giallo per un fallo che, in linea teorica, sarebbe passibile di ammonizione. È il secondo per il centrale inglese, che quindi viene espulso da Luca Pairetto ed è costretto a rientrare negli spogliatoi.

Empoli-Milan, direzione pessima di Pairetto: ma il problema qui è un altro ... — C'è però un piccolo problema. L'ex attaccante rossonero era partito in posizione di fuorigioco, come ben evidenziato dall'assistente, anche se questo non fa cambiare idea al direttore di gara. E il VAR non è potuto intervenire, perché il protocollo prevede che si possa mettere bocca in caso di fuorigioco, in caso di rosso, ma non in caso di giallo, nemmeno se si tratta del secondo che porta all'espulsione.

L'ultimo episodio va a favore del Milan, perché porta all'espulsione di Luca Marianucci per un fallo di reazione su Santiago Gimenez, comunque ammonito - chissà perché - dopo on field review di Luca Pairetto al VAR. Il minimo comun denominatore di tutto ciò non è nemmeno la direzione di gara del figlio d'arte, che per carità può anche essere incappato in una giornata no - detto che non sarebbe la prima. Il problema qui è un altro e si chiama protocollo. Lo si dice da tempo e lo si continua a ripetere, ma va cambiato.

Perché non è possibile che il VAR non possa intervenire quando si parla di un secondo giallo che porta ad un'espulsione, soprattutto se nasce da un fuorigioco che quindi dovrebbe annullare tutto quello che viene dopo. Finché nulla cambierà continueranno ad esserci questi episodi. E se oggi tocca a me, domani toccherà a te ...