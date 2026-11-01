Il Milan di Rúben Amorim, che era reduce da un brutto k.o. interno contro il Bologna (2-4), rialza la testa in campionato nella serata migliore: 3-1, netto, rifilato all'Inter di Cristian Chivu nel derby di Milano. Con questi tre punti, il Diavolo si issa a quota 21 punti in classifica, accorciando le distanze sui nerazzurri, che restano fermi a quota 25. Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 4' Pulisic (M), 10' Rabiot (M), 22' Bastoni (I), 43' Moreira (M)

: 4' Pulisic (M), 10' Rabiot (M), 22' Bastoni (I), 43' Moreira (M) Il top per il CorSport : Diego Moreira

: Diego Moreira Il flop per il CorSport: Gonçalo Ramos

Difesa: De Winter argina Thuram; Diawara non trema alla prima a San Siro

Maignan (Voto Tuttosport 7,5 ): "Se il Milan arriva all’intervallo in vantaggio 3-1 e non 2-2 lo deve al suo miracolo su Spence: parata che vale la vittoria".

(Voto Tuttosport ): "Se il Milan arriva all’intervallo in vantaggio 3-1 e non 2-2 lo deve al suo miracolo su Spence: parata che vale la vittoria". Gila (Voto Tuttosport 6,5 ): "Controlla la sua zona e copre le spalle a Moreira. Unico neo: sul gol di Bastoni si fa anticipare da Akanji".

(Voto Tuttosport ): "Controlla la sua zona e copre le spalle a Moreira. Unico neo: sul gol di Bastoni si fa anticipare da Akanji". De Winter (Voto Tuttosport 6,5 ): "Argina Thuram di testa e spalle alla porta, meno in velocità".

(Voto Tuttosport ): "Argina Thuram di testa e spalle alla porta, meno in velocità". Pavlović (Voto Tuttosport 6,5 ): "Raddoppia su Thuram e si spinge in avanti. Forse è lui a non prendere Bastoni sul gol, ma si rifà nella ripresa con due chiusure decisive, una su Barella ".

(Voto Tuttosport ): "Raddoppia su Thuram e si spinge in avanti. Forse è lui a non prendere Bastoni sul gol, ma si rifà nella ripresa con due chiusure decisive, una su Barella Diawara (Voto Tuttosport 7): "Seconda da titolare, prima a San Siro, non trema, anzi. Attento quando viene puntato, puntuale nelle diagonali".

Il focus di PianetaMilan: c'è qualche differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo torinese con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Per esempio, nelle valutazioni di Mike Maignan e Mario Gila, le cui prestazioni - secondo noi - sono state da 8 e 7,5. Concordiamo con il 7 pieno dato a Sankhoun Diawara - piacevole sorpresa rossonera - mentre ci troviamo solo parzialmente d'accordo con i voti dati a Strahinja Pavlović e Koni De Winter. Per noi, mezzo punto in più (voto 7) per il serbo e mezzo in meno (voto 6) per il belga: tra i due, l'ex Partizan sfodera sicuramente una prestazione di tutt'altro livello.

Centrocampo: Moreira, iraddidio; Musah corre tanto e limita Barella

Moreira (Voto Tuttosport 8 - Migliore in campo ): "Iradiddio: inizia fortissimo, ubriaca Carlos Augusto sul primo gol, aizza la folla e batte l’angolo del 2-0, poi conclude la prima frazione con la punizione del 3-1, facendo godere Cardinale in tribuna".

(Voto Tuttosport - ): "Iradiddio: inizia fortissimo, ubriaca Carlos Augusto sul primo gol, aizza la folla e batte l’angolo del 2-0, poi conclude la prima frazione con la punizione del 3-1, facendo godere Cardinale in tribuna". Modrić (Voto Tuttosport 7 ): "Non gli par vero a inizio gara di essere sempre libero, poi la pressione nerazzurra aumenta e lui si cala nel suo ruolo di vigile e di cattura palloni davanti alla difesa. Ripresa da professore".

(Voto Tuttosport ): "Non gli par vero a inizio gara di essere sempre libero, poi la pressione nerazzurra aumenta e lui si cala nel suo ruolo di vigile e di cattura palloni davanti alla difesa. Ripresa da professore". Musah (Voto Tuttosport 6,5 ): "Corre tanto e limita Barella. Ha il merito di guadagnarsi la punizione del 3-1".

(Voto Tuttosport ): "Corre tanto e limita Barella. Ha il merito di guadagnarsi la punizione del 3-1". Rabiot (Voto Tuttosport 7): "Fra centrocampo, fascia destra e attacco è letale, quando viene innescato è un trattore. Sul gol è forse fortunato, ma bravo a farsi trovare e provarci".

Il focus di PianetaMilan: anche per quanto concerne la mediana, noi di 'PM' abbiamo dato voti sensibilmente più alti ai giocatori rossoneri. Diego Moreira, con due assist ed un gol su calcio di punizione, non poteva meritare meno di 9. Così come la prestazione di Luka Modrić e Adrien Rabiot, padroni del centrocampo contro gli avversari dell'Inter - sulla carta i migliori in Italia - è almeno da 8 in pagella. Da 7,5, infine, Yunus Musah, che ha meritato per 'PM' questo voto perché ha offerto una prova ai limiti della perfezione.

Attacco: Pulisic vede l'Inter e segna; Ramos resta ancora in ombra

Pulisic (Voto Tuttosport 6,5 ): "Vede Inter, vede gol. E festeggia così al meglio il rinnovo".

(Voto Tuttosport ): "Vede Inter, vede gol. E festeggia così al meglio il rinnovo". Ramos (Voto Tuttosport 5 - Peggiore in campo): "Nella serata di gala dei compagni, è ancora lui a restare in ombra, Akanji lo anticipa sempre. La cosa migliore è un recupero difensivo".

Il focus di PianetaMilan: rispetto a 'Tuttosport', siamo stati molto più generosi. Non ha meritato l'insufficienza Gonçalo Ramos, da noi premiato con un 6 per il lavoro svolto per la squadra. Voto 8,5 da parte di noi di 'PM' per Christian Pulisic, autore di un gran gol all'inizio e di una prestazione molto continua per tutto l'arco del match, fino alla sostituzione.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

Bartesaghi (Voto Tuttosport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dall'81')

(Voto Tuttosport: ): "Non giudicabile". (Dall'81') Jashari (Voto Tuttosport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dall'81')

(Voto Tuttosport: ): "Non giudicabile". (Dall'81') Cisse (Voto Tuttosport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dall'81')

(Voto Tuttosport: ): "Non giudicabile". (Dall'81') Terracciano (Voto Tuttosport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dall'89')

(Voto Tuttosport: ): "Non giudicabile". (Dall'89') Hutchinson (Voto Tuttosport: S.V.): "Non giudicabile". (Dall89')

Mister Amorim (Voto Tuttosport: 7,5): "Il Milan aggredisce la partita, la morde. Disegna una formazione logica, vince con merito".

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: noi di 'PM' abbiamo dato mezzo punto in più - voto 8 - a mister Rúben Amorim perché vincere un derby, il suo primo derby di Milano, in questa maniera, valeva tanto. Sufficienza - voto 6 - da parte nostra a tutti i subentrati, che, pur giocando poco hanno dato il loro contributo per portare i tre punti a casa contro i rivali storici dell'Inter.