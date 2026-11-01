Il Milan di Rúben Amorim, che era reduce da un brutto k.o. interno contro il Bologna (2-4), rialza la testa in campionato nella serata migliore: 3-1, netto, rifilato all'Inter di Cristian Chivu nel derby di Milano. Con questi tre punti, il Diavolo si issa a quota 21 punti in classifica, accorciando le distanze sui nerazzurri, che restano fermi a quota 25. Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 4' Pulisic (M), 10' Rabiot (M), 22' Bastoni (I), 43' Moreira (M)

: 4' Pulisic (M), 10' Rabiot (M), 22' Bastoni (I), 43' Moreira (M) Il top per il CorSport : Diego Moreira

: Diego Moreira Il flop per il CorSport: Gonçalo Ramos

Difesa: Gila dà equilibrio, Pavlović ha la solita fame

Maignan (Voto CorSport 7,5 ): "L’intervento poderoso su Spence alla mezz’ora serve a preservare il vantaggio. Anche stavolta c’è il suo contributo nella vittoria della stracittadina".

(Voto CorSport ): "L’intervento poderoso su Spence alla mezz’ora serve a preservare il vantaggio. Anche stavolta c’è il suo contributo nella vittoria della stracittadina". Gila (Voto CorSport 7 ): "Il rientro dello spagnolo ridà equilibrio alla retroguardia dopo lo sbandamento contro il Bologna".

(Voto CorSport ): "Il rientro dello spagnolo ridà equilibrio alla retroguardia dopo lo sbandamento contro il Bologna". De Winter (Voto CorSport 6,5 ): "Disinnescare Thuram è un compito reso più facile dal fatto che il francese è spesso troppo solo al cospetto della difesa rossonera".

(Voto CorSport ): "Disinnescare Thuram è un compito reso più facile dal fatto che il francese è spesso troppo solo al cospetto della difesa rossonera". Pavlović (Voto CorSport 6,5 ): "Ha la solita fame per aggredire avversari e metri di campo fino ad assaltare l’area avversaria ".

(Voto CorSport ): "Ha la solita fame per aggredire avversari e metri di campo fino ad assaltare l’area avversaria Diawara (Voto Corsport 6,5): "Le lunghe leve di Spence richiedono grande sacrificio in fase di non possesso ma lui non si tira di certo indietro".

Il focus di PianetaMilan: c'è qualche differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Abbiamo dato mezzo punto in più - voto 8 - a Mike Maignan, la cui prodezza su Djed Spence ha fatto sì che il Milan non si facesse rimontare. Mezzo punto in più da parte nostra anche a Mario Gila, per distacco forse il miglior difensore del Diavolo. Voti più alti, da parte nostra, anche per Strahinja Pavlović - che ha meritato almeno 7,5 - e Sankhoun Diawara, rivelazione da 7 in pagella. Secondo noi, però, Koni De Winter - troppo disattento dietro in alcune circostanze - non è andato oltre il 6.

Centrocampo: Modrić, regia sapiente; Musah ringhia sugli avversari

Moreira (Voto CorSport 8 - Migliore in campo ): "Trova due assist in pochi minuti con la palla scodellata sulla testa di Pulisic e la rasoiata per Rabiot. Ma il pezzo migliore del repertorio è la pennellata da calcio piazzato quasi al giro di boa".

(Voto CorSport - ): "Trova due assist in pochi minuti con la palla scodellata sulla testa di Pulisic e la rasoiata per Rabiot. Ma il pezzo migliore del repertorio è la pennellata da calcio piazzato quasi al giro di boa". Modrić (Voto CorSport 7 ): "Nella grande notte trova ancora la regia sapiente che il panorama calcistico ha ammirato negli anni".

(Voto CorSport ): "Nella grande notte trova ancora la regia sapiente che il panorama calcistico ha ammirato negli anni". Musah (Voto CorSport 6,5 ): "Ringhia sui centrocampisti dell’Inter rubandogli tempo prezioso per ragionare. Ha la fame che manca ai suoi dirimpettai".

(Voto CorSport ): "Ringhia sui centrocampisti dell’Inter rubandogli tempo prezioso per ragionare. Ha la fame che manca ai suoi dirimpettai". Rabiot (Voto CorSport 7): "Diverse volte in passato aveva messo in difficoltà l’Inter con la sua fisicità in quella porzione di campo. Infila la sfera nel sacco probabilmente senza neanche volerlo".

Il focus di PianetaMilan: decisamente più alti i voti in pagella di 'PM' rispetto a quelli del 'CorSport' oggi in edicola. In base al nostro giudizio, ogni centrocampista rossonero ha meritato di più. Diego Moreira voto 9: ha deciso un derby con due assist ed un gol. Per Luka Modrić voto 8: regia da Pallone d'Oro nella notte più bella per i tifosi del Diavolo. Da 8 anche Adrien Rabiot, che continua a segnare in campionato e la cui presenza in mezzo al campo si fa sentire di continuo. Da 7,5, infine, per noi, la prestazione di Yunus Musah, che ha corso per due e che non ha sbagliato nulla in mezzo al campo.

Attacco: Pulisic trova l'angolino; Ramos non punge ma si rende utile

Pulisic (Voto CorSport 7 ): "Il colpo di testa non è di certo la specialità della casa, ma da quella posizione riesce comodamente a trovare l’angolino alla sinistra di Martinez".

(Voto CorSport ): "Il colpo di testa non è di certo la specialità della casa, ma da quella posizione riesce comodamente a trovare l’angolino alla sinistra di Martinez". Ramos (Voto CorSport 6 - Peggiore in campo): "Non punge, ma trova comunque il modo per rendersi utile nello sviluppo del gioco rossonero".

Il focus di PianetaMilan: qui, invece, siamo d'accordo a metà con i giudizi del 'CorSport'. Ok per il 6 a Gonçalo Ramos, che non ha né tirato in porta né - ovviamente - segnato - ma si è reso utile per la squadra. Meritava, però, 8,5 Christian Pulisic: non soltanto per il gol che ha stappato il derby, ma per la prestazione totale che ha fornito. Vero e proprio leader.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

Bartesaghi (Voto CorSport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dall'81')

(Voto CorSport: ): "Non giudicabile". (Dall'81') Jashari (Voto CorSport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dall'81')

(Voto CorSport: ): "Non giudicabile". (Dall'81') Cisse (Voto CorSport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dall'81')

(Voto CorSport: ): "Non giudicabile". (Dall'81') Terracciano (Voto CorSport: S.V. ): "Non giudicabile". (Dall'89')

(Voto CorSport: ): "Non giudicabile". (Dall'89') Hutchinson (Voto CorSport: S.V.): "Non giudicabile". (Dall89')

Mister Amorim (Voto CorSport: 8): "Si ritrova l’Inter di Chivu a specchio e scopre per una notte almeno di essere lui il più bello del reame. Vittoria che può portare una scia positiva".

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

: noi di 'PM' abbiamo dato il medesimo voto, 8, a mister Rúben Amorim, che, tatticamente, ha stravinto il duello a distanza con Chivu ma abbiamo dato la sufficienza - voto 6 - a tutti i subentrati. In una serata così, dove ognuno ha dato il suo contributo, anche chi ha entrato nel finale ha avuto il merito di dare tutto senza mollare di un centimetro.