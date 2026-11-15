Al 'Re Baldovino' di Bruxelles è quasi tutto pronto per Belgio-Italia, match valido per la 6^ e ultima giornata di Nations League. In palio c'è il primo posto nel girone: agli azzurri basta una vittoria, indipendentemente dal risultato della Francia. Roberto Mancini e Mark Van Bommel hanno scelto l'undici di partenza per la sfida. Ecco le decisioni sui due giocatori del Milan: Diego Moreira e Alphadjo Cisse.

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La partita, fischio d'inizio questa sera alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta tv suSarà possibile seguire la sfida anche in streaming sulla piattaformautilizzabile su smartphone, tablet, computer e moderne Smart tv.La Uefa ha affidato la direzione dial fischietto norvegese, che sarà coadiuvato dai connazionaliRossland nel ruolo di assistenti. Il quarto ufficiale sarà, anch'egli norvegese. In sala Var opererà invece il tedesco, affiancato all'Avar da

Tra i pali gioca capitan Donnarumma. La linea difensiva è la stessa vista contro la Francia: Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. In mezzo al campo fiducia a Fagioli e Pisilli, affiancati dall'esperienza di Barella e Tonali. Davanti spazio a Koleosho dal 1', a sostegno di Pio Esposito. Dopo la mancata convocazione per il match di San Siro, Cisse parte dalla panchina anche contro il Belgio. A gara in corso potrebbe arrivare l'esordio in Nazionale maggiore.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. CT: Roberto mancini

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Van Bommel risponde con un 4-3-3 che ruota sui pilastri De Bruyne, Doku e De Ketelaere. Di nuovo titolare Diego Moreira, che dopo la buona prestazione offerta in Turchia proverà a replicarsi contro gli azzurri.

BELGIO (4-3-3): Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere. CT: Mark Van Bommel