Le formazioni ufficiali di Belgio-Italia di Nations League: le scelte di Roberto Mancini e Mark Van Bommel su Diego Moreira e Alphadjo Cisse
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Al 'Re Baldovino' di Bruxelles è quasi tutto pronto per Belgio-Italia, match valido per la 6^ e ultima giornata di Nations League. In palio c'è il primo posto nel girone: agli azzurri basta una vittoria, indipendentemente dal risultato della Francia. Roberto Mancini e Mark Van Bommel hanno scelto l'undici di partenza per la sfida. Ecco le decisioni sui due giocatori del Milan: Diego Moreira e Alphadjo Cisse.
Dove vedere Belgio-ItaliaLa partita Belgio-Italia, fischio d'inizio questa sera alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming sulla piattaforma Rai Play, utilizzabile su smartphone, tablet, computer e moderne Smart tv.
L'arbitro di Belgio-ItaliaLa Uefa ha affidato la direzione di Belgio-Italia al fischietto norvegese Espen Eskas, che sarà coadiuvato dai connazionali Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland nel ruolo di assistenti. Il quarto ufficiale sarà Sigurd Kringstad, anch'egli norvegese. In sala Var opererà invece il tedesco Christian Dingert, affiancato all'Avar da Kristoffer Hagenes.
Formazioni ufficiali Belgio-ItaliaQUI ITALIA
Tra i pali gioca capitan Donnarumma. La linea difensiva è la stessa vista contro la Francia: Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. In mezzo al campo fiducia a Fagioli e Pisilli, affiancati dall'esperienza di Barella e Tonali. Davanti spazio a Koleosho dal 1', a sostegno di Pio Esposito. Dopo la mancata convocazione per il match di San Siro, Cisse parte dalla panchina anche contro il Belgio. A gara in corso potrebbe arrivare l'esordio in Nazionale maggiore.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. CT: Roberto mancini
QUI BELGIO
Van Bommel risponde con un 4-3-3 che ruota sui pilastri De Bruyne, Doku e De Ketelaere. Di nuovo titolare Diego Moreira, che dopo la buona prestazione offerta in Turchia proverà a replicarsi contro gli azzurri.
BELGIO (4-3-3): Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere. CT: Mark Van Bommel
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