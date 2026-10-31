Milan-Inter, formazioni ufficiali: Amorim cambia anche per il derby. Ecco le mosse anti Chivu

E alla fine è arrivato il giorno del derby di Milano: prima sfida stagionale tra il Milan di Ruben Amorim e l'Inter di Cristian Chivu (qui tutte le info su streaming e non solo). Una partita tutt'altro che banale: non solo perché si sta parlando della stracittadina di Milano (valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27). Nel pre partita ha parlato Gerry Cardinale (qui le sue dichiarazioni molto importanti).

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Classifica e obiettivi del match

Formazioni ufficiali di Milan e Inter

Se si va a guardare la classifica per entrambe le compagini è un'opportunità ghiotta da cogliere: il Diavolo, con una vittoria,. Viceversa, i nerazzurri possono prendere il volo in campionato. C'erano dubbi alla vigilia sulle possibili scelte dei due allenatori. Ecco leche si giocherà allo stadio "Meazza" in San Siro dalle: Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Diawara; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Ramos.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Estupiñan, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Vos; Camarda, Menon, Ossola.: Amorim.

INTER (3-4-1-1): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, C. Augusto; Diouf; Thuram. A disp.: Di Gennaro, Taho; Bovio, Dimarco, Jakirović; Mkhitaryan, Stanković, Zieliński; Bonny, Esposito, Lavelli, Mosconi. All.: Chivu.

Analisi delle scelte dei due allenatori

Squadra sorprendente per l'Inter: ovviamente. L'allenatore nerazzurro rinuncia alle due punte e mette in campo un trequartista come Sučić. Fuori Dimarco in campo contemporaneamente Diouf, Carlos Augusto e Spence.

Da capire invece la scelta tattica di Amorim: il suo Milan si potrebbe schierare sia con un 4-3-3 sia con un 4-4-1-1 con Rabiot a supporto di Ramos, lo vedremo in campo con la squadra che potrebbe essere camaleontica.

Fondamentale per il Diavolo aver recuperato tre calciatori chiave che hanno saltato le ultime due sfide ovvero Gila, Rabiot e Moreira.

Molto interessante anche la scelta in difesa con Amorim che continua a dare fiducia a Diawara che parte da titolare al posto di Bartesaghi o Estupiñán.