Milan-Inter, formazioni ufficiali: Amorim cambia anche per il derby. Ecco le mosse anti Chivu

Sale la febbre a San Siro per il derby tra Milan e Inter. Formazioni ufficiali: ecco le mosse tattiche a sorpresa dei due allenatori
Probabili formazioni derby Milan-Inter: Amorim cambia modulo. Chi al fianco di Thuram?
E alla fine è arrivato il giorno del derby di Milano: prima sfida stagionale tra il Milan di Ruben Amorim e l'Inter di Cristian Chivu (qui tutte le info su streaming e non solo). Una partita tutt'altro che banale: non solo perché si sta parlando della stracittadina di Milano (valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27). Nel pre partita ha parlato Gerry Cardinale (qui le sue dichiarazioni molto importanti).
Classifica e obiettivi del matchSe si va a guardare la classifica per entrambe le compagini è un'opportunità ghiotta da cogliere: il Diavolo, con una vittoria, può accorciare a 4 punti dall'Inter. Viceversa, i nerazzurri possono prendere il volo in campionato salendo a più 10 dai cugini. C'erano dubbi alla vigilia sulle possibili scelte dei due allenatori. Ecco le formazioni ufficiali del derby tra Milan e Inter che si giocherà allo stadio "Meazza" in San Siro dalle 20:45.
Formazioni ufficiali di Milan e InterMILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Diawara; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Estupiñan, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Vos; Camarda, Menon, Ossola. All.: Amorim.
INTER (3-4-1-1): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, C. Augusto; Diouf; Thuram. A disp.: Di Gennaro, Taho; Bovio, Dimarco, Jakirović; Mkhitaryan, Stanković, Zieliński; Bonny, Esposito, Lavelli, Mosconi. All.: Chivu.
Analisi delle scelte dei due allenatoriSquadra sorprendente per l'Inter: ovviamente Chivu deve fare ancora a meno del suo capitano Lautaro Martinez. L'allenatore nerazzurro rinuncia alle due punte e mette in campo un trequartista come Sučić. Fuori Dimarco in campo contemporaneamente Diouf, Carlos Augusto e Spence.
Da capire invece la scelta tattica di Amorim: il suo Milan si potrebbe schierare sia con un 4-3-3 sia con un 4-4-1-1 con Rabiot a supporto di Ramos, lo vedremo in campo con la squadra che potrebbe essere camaleontica.
Fondamentale per il Diavolo aver recuperato tre calciatori chiave che hanno saltato le ultime due sfide ovvero Gila, Rabiot e Moreira.
Molto interessante anche la scelta in difesa con Amorim che continua a dare fiducia a Diawara che parte da titolare al posto di Bartesaghi o Estupiñán.
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