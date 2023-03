Danimarca-Finlandia, le formazioni ufficiali: Kjaer titolare e capitano | News

Questa sera, alle 20.45, la Danimarca affronterà la Finlandia per la gara valevole per le qualificazione ad Euro2024, torneo che si svolgerà in Germania. Sono state rese note le scelte ufficiali di formazione dei commissari tecnici Hjulmand e Kanerva. Presente nell'undici titolare dei danesi il difensore del Milan Simon Kjaer, il quale indosserà anche la fascia da capitano. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali.