Coppa Italia – Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Sarri

NEWS MILAN – Quasi tutto pronto a ‘San Siro‘ per Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia in programma alle ore 20:45 a ‘San Siro‘. Queste le formazioni ufficiali con cui rossoneri e bianconeri scenderanno in campo: vediamo insieme le scelte dei due tecnici, Stefano Pioli e Maurizio Sarri!

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebić; Çalhanoglu; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Bonaventura, Brescianini, Paquetá, Saelemaekers, Rafael Leão, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Bonucci, de Ligt; Alex Sandro; Ramsey, Pjanić, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala. A disposizione: Szczęsny, Pinsoglio, Coccolo, Danilo, Rugani, Wesley, Bentancur, Rabiot, Olivieri, Higuaín. Allenatore: Sarri.

Nell’attesa di Milan-Juventus, ecco una rapida carrellata dei calciatori più importanti che hanno militato in entrambe le squadre: guarda questo video!

