VIDEO MILAN – Non solo Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuain, che stasera ritroveranno i rossoneri da avversari in Juventus-Milan, semifinale di Coppa Italia. La storia è piena di campioni e allenatori che hanno vestito entrambe le maglie più importanti in Italia. Da Carlo Ancelotti a Massimiliano Allegri, da Edgar Davids a Filippo Inzaghi. In questo video ne abbiamo selezionati alcuni.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android