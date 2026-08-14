Tutte le indicazioni utili sul test amichevole Manchester United-Milan in Polonia: orari, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Dopo i due pareggi contro Celtic e Inter e la sconfitta contro il Chelsea, il Milan si prepara alla quarta e ultima amichevole del precampionato. Il prossimo avversario dei rossoneri sarà il Manchester United di Michael Carrick. Una partita dal sapore speciale per Ruben Amorim, che ha guidato i 'Red Devils' dall'11 febbraio 2024 al 5 gennaio 2026. Ecco tutte le informazioni utili sulla partita: orari, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV.
Manchester United-Milan: i dettagli del matchSabato 15 agosto, alle ore 16:45, i riflettori della 'Tarczyński Arena' di Breslavia (Polonia) si accenderanno su Milan-Manchester United. I rossoneri arrivano senza vittorie nella tournée estiva: gli uomini di Ruben Amorim hanno infatti conquistato due pareggi (contro Celtic e Inter) e una sconfitta. Situazione diversa per i 'Red Devils', che hanno conquistato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nel cammino prestagionale.
La probabile formazione dei rossoneriIl modulo sarà il solito 3-4-2-1, con Torriani che viaggia verso la conferma tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da De Winter, Gabbia e Pavlovic, ma il belga potrebbe anche finire in panchina per fare spazio a Filippo Terracciano. In mediana potrebbe partire dal 1' minuto la coppia Jashari-Comotto. Sulle corsie laterali spazio a Bartesaghi e uno tra Saelemaekers e Chukwueze, con il nigeriano che parte leggermente in vantaggio. Sulla trequarti Amorim è in piena emergenza: esclusi dai convocati per infortunio Leao e Pulisic, mentre Nknku è stato dichiarato fuori dal progetto. Alle spalle dell'unica punta Goncalo Ramos dovrebbero agire Musah e Loftus-Cheek.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Comotto, Jashari; Bartesaghi; Loftus-Cheek, Musah; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim
Manchester United-Milan, dove vederla in TVL'amichevole tra Manchester United e Milan sarà trasmessa in diretta tv e streaming a partire dalle ore 16:45 italiane. Il match sarà trasmesso sia su ‘DAZN’ che sui canali di ‘Sky Sport’, con visione riservata agli abbonati. Come sempre, anche PianetaMilan seguirà la sfida con il consueto LIVE testuale dedicato.
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