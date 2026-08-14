Dopo i due pareggi contro Celtic e Inter e la sconfitta contro il Chelsea, il Milan si prepara alla quarta e ultima amichevole del precampionato. Il prossimo avversario dei rossoneri sarà il Manchester United di Michael Carrick. Una partita dal sapore speciale per Ruben Amorim, che ha guidato i 'Red Devils' dall'11 febbraio 2024 al 5 gennaio 2026. Ecco tutte le informazioni utili sulla partita: orari, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV.

Manchester United-Milan: i dettagli del match

La probabile formazione dei rossoneri

Sabato 15 agosto, alle ore 16:45, i riflettori della 'Tarczyński Arena' di Breslavia (Polonia) si accenderanno suI rossoneri arrivano senza vittorie nella tournée estiva: gli uomini di Ruben Amorim hanno infatti conquistato(contro Celtic e Inter) eSituazione diversa per i 'Red Devils', che hanno conquistatonel cammino prestagionale.Il modulo sarà il solito, conche viaggia verso la conferma tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da, ma il belga potrebbe anche finire in panchina per fare spazio a Filippo Terracciano. In mediana potrebbe partire dal 1' minuto la coppia. Sulle corsie laterali spazio ae uno tra, con il nigeriano che parte leggermente in vantaggio. Sulla trequarti Amorim è in piena emergenza: esclusi dai convocati per infortuniomentre Nknku è stato dichiarato fuori dal progetto. Alle spalle dell'unica puntadovrebbero agire

MILAN (3-4-2-1): Torriani; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Comotto, Jashari; Bartesaghi; Loftus-Cheek, Musah; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim

Manchester United-Milan, dove vederla in TV

L'amichevole trasarà trasmessa in diretta tv e streaming a partire dalle ore 16:45 italiane. Il match sarà trasmesso sia suche sui canali di, con visione riservata agli abbonati. Come sempre, ancheseguirà la sfida con il consueto