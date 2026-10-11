Dove vedere Sassuolo-Milan oggi in TV: le scelte di Amorim e dove vederla in streaming

Tutto pronto per il match tra il Sassuolo dell'ex rossonero Alberto Aquilani e il Milan di Amorim. Il match si giocherà oggi alle ore 18:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dopo una lunga sosta a causa delle Nazionali, il tecnico portoghese deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con il ballottaggio serrato tra Moreira e Cisse. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

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Formazioni e Ballottaggi

L'allenatore portoghese dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 o 4-4-1-1 , conconfermato tra i pali. In difesa, davanti al portiere francese, spazio aconsulle corsie laterali. A centrocampo dovrebbero essercimentre, sulla trequarti figurerannoaffiancati da uno traalle spalle diriferimento offensivo dei rossoneri.

L'assenza più pesante è quella di Saelemaekers, alle prese con un problema alla caviglia destra che ha richiesto un possibile intervento chirurgico. Buone notizie invece per Estupinan, che ha recuperato dal problema ginocchio ed è tornato ad allenarsi col gruppo.

Il Sassuolo di Alberto Aquilani dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Tra i pali ancora Murić mentre, in difesa, spazio a Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen e Doig. A centrocampo ci saranno Matić, Thorstvedt e Bakola mentre, in attacco, Berardi e Laurentiè dovrebbero agire ai lati di Sebastiano Esposito.

Infortunati, squalificati e diffidati

Walukiewicz

Boloca

Konè

Candè

Pieragnolo

Come già detto in precedenza, ildovrà fare a meno di, invece, ha recuperato dalla botta al ginocchio, anche se domani partirà dalla panchina. Per ilinvece, tra gli indisponibili risultano:

Non risultano, però, giocatori squalificati o diffidati da ambo le parti.

L'arbitro di Sassuolo-Milan e i precedenti

A dirigere la sfida di domani, valida per la sesta giornata di Serie A, sarà, della sezione A.I.A di Roma. Il direttore di gara sarà assistito da, mentre il quarto uomo sarà. Al VAR spazio a, connel ruolo di AVAR.

Per quanto riguarda i precedenti, la sfida tra Sassuolo e Milan ha spesso regalato partite molto combattute. Nei 26 confronti tra campionato e coppa Italia, il bilancio sorride ai rossoneri: 13 vittorie per il Diavolo contro le 8 dei neroverdi e ben 5 pareggi. L'ultimo scontro tra le due formazioni si è disputato sempre al Mapei il 3 maggio 2026, finito sul punteggio di 2-0 a favore del Sassuolo.

Il Milan, quindi, dovrà prestare particolare attenzione ad una trasferta che, negli ultimi anni, ha riservato parecchie sorprese ai tifosi rossoneri, con davanti un avversario in grado di mettere in serissima difficoltà la formazione rossonera.

Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta TV e streaming

La partita di domani trasarà trasmessa in diretta TV su, ma sarà visibile anche su Sky. E' inoltre disponile NOW per tutti gli utenti con il pass sportivo compatibile. Ricordiamo che il match potrà essere seguito anche tramite la nostra live testuale sul sito di Pianetamilan. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18:00, con i rossoneri determinati a conquistare 3 punti molto importanti.