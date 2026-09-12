Tutto pronto all'Olimpico per il big match Lazio-Milan: Amorim scioglie gli ultimi tre dubbi tattici. Ecco le formazioni ufficializzabili e i dettagli tv
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Tutto pronto per il match tra Milan e la Lazio che si giocherà oggi dalle 18 allo 'Stadio Olimpico' di Roma. La partita sarà valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-27. Il tecnico Ruben Amorim deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con due ballottaggi entrambi a centrocampo. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
Formazioni e ballottaggi
Qui MilanDa ieri è tornato in gruppo anche Matteo Gabbia che ha superato il fastidio alla caviglia. Il difensore è pronto a tornare a disposizione già per la gara all'Olimpico, anche se non dovrebbe cambiare la difesa titolare davanti a Maignan. Pronti Gila a destra, De Winter centrale e Pavlović a sinistra. Con loro in campo il Diavolo non ha ancora concesso un gol in stagione: ha subito una rete contro il Torino e una contro la Juventus nei minuti in cui Gila è stato sostituito a fine gara. La stagione del Milan passa tantissimo dalla forma dell'ex difensore della Lazio che è già cruciale per il reparto di Ruben Amorim.
Pochi dubbi in difesa per Amorim nonostante il ritorno in gruppo di Gabbia: Gila, De Winter e Pavlovic dovrebbero essere confermati. Musah viaggia ancora verso la titolarità, mentre un ballottaggio è tra Luka Modric e Ardon Jashari. Il mediano croato potrebbe riposare anche perché mercoledì ci sono l'Europa League e il Benfica.
Sulla trequarti dovrebbe giocare Cisse titolare a sinistra e Rabiot a destra con Loftus-Cheek, Saelemaekers, Hutchinson e Pulisic le carte dalla panchina. A destra Chukwueze pronto a tornare da titolare, con Estupinan in ballottaggio con Bartesaghi per il ruolo di esterno sinistro. Ramos prima punta.
Qui LazioLa Lazio ha recuperato Pinamonti dopo la contusione alla caviglia subita contro l'Udinese. Ballottaggio per il ruolo di ala destra: Isaksen resta in vantaggio su Cancellieri.
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso.
- MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim.
Infortunati, squalificati e indisponibili
- Milan: infortunati e indisponibili nessuno. Così come gli squalificati.
- Lazio: nessun calciatore squalificato. Indisponibili: Cataldi (Da valutare), Marusic (Rientro alla 6), Dele-Bashiru (Rientro alla 5), Rovella (Rientro alla 6).
L'arbitro di Lazio-Milan e i precedentiSono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Il big match dell'Olimpico Lazio-Milan è stato affidato al signor Matteo Marcenaro della sezione A.I.A. di Genova. Marcenaro ha diretto la Lazio in 4 occasioni ufficiali nel corso della sua carriera: il bilancio provvisorio dei capitolini con lui vede 2 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Sono invece solamente 2 i precedenti con il Milan: un pareggio e una vittoria. Il ricordo più recente risale al 14 settembre 2025: in quella circostanza Marcenaro diresse il successo casalingo dei rossoneri per 1-0 contro il Bologna, negando un rigore solare per un fallo subito da Nkunku.
Il Milan ha faticato contro la Lazio nel 2025-26: nella gara del girone d'andata, i rossoneri vinsero per 1-0 grazie a una zampata di Leao. Nel girone di ritorno, invece, una sconfitta pesante per la corsa Scudetto del Diavolo (1-0 gol di Isaksen).
Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv e streamingLazio-Milan sarà una partita trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, quindi visibile tramite abbonamento scaricando l'apposita app su una moderna smart tv, oppure su un dispositivo mobile - sistema iOS o Android - come un pc, un iPad o un tablet, un iPhone o uno smartphone. Sia i clienti DAZN sia i clienti 'Sky' potranno, inoltre, vedere la partita al canale 214 del pacchetto 'Sky' dopo aver preventivamente attivato - a pagamento - il canale DAZN 1.
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