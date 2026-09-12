Tutto pronto per il match tra Milan e la Lazio che si giocherà oggi dalle 18 allo 'Stadio Olimpico' di Roma. La partita sarà valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-27. Il tecnico Ruben Amorim deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con due ballottaggi entrambi a centrocampo. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Formazioni e ballottaggi

Qui Milan

Da ieri è tornato in gruppo anche Matteo Gabbia che ha superato il fastidio alla caviglia. Il difensore è pronto a tornare a disposizione già per la gara all'Olimpico, anche se non dovrebbe cambiare la difesa titolare davanti a Maignan.: ha subito una rete contro il Torino e una contro la Juventus nei minuti in cui Gila è stato sostituito a fine gara. La stagione del Milan passa tantissimo dalla forma dell'ex difensore della Lazio che è già cruciale per il reparto di Ruben Amorim.

Pochi dubbi in difesa per Amorim nonostante il ritorno in gruppo di Gabbia: Gila, De Winter e Pavlovic dovrebbero essere confermati. Musah viaggia ancora verso la titolarità, mentre un ballottaggio è tra Luka Modric e Ardon Jashari. Il mediano croato potrebbe riposare anche perché mercoledì ci sono l'Europa League e il Benfica.

Sulla trequarti dovrebbe giocare Cisse titolare a sinistra e Rabiot a destra con Loftus-Cheek, Saelemaekers, Hutchinson e Pulisic le carte dalla panchina. A destra Chukwueze pronto a tornare da titolare, con Estupinan in ballottaggio con Bartesaghi per il ruolo di esterno sinistro. Ramos prima punta.

Qui Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso.

Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso. MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim.

Infortunati, squalificati e indisponibili

Milan: infortunati e indisponibili nessuno. Così come gli squalificati.

infortunati e indisponibili nessuno. Così come gli squalificati. Lazio: nessun calciatore squalificato. Indisponibili: Cataldi (Da valutare), Marusic (Rientro alla 6), Dele-Bashiru (Rientro alla 5), Rovella (Rientro alla 6).

L'arbitro di Lazio-Milan e i precedenti

La Lazio ha recuperato Pinamonti dopo la contusione alla caviglia subita contro l'Udinese. Ballottaggio per il ruolo di ala destra: Isaksen resta in vantaggio su Cancellieri.Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Il big match dell'Olimpico Lazio-Milan è stato affidato al signor. Marcenaro ha diretto la Lazio in 4 occasioni ufficiali nel corso della sua carriera: il bilancio provvisorio dei capitolini con lui vede 2 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Sono invece solamente 2 i precedenti con il Milan: un pareggio e una vittoria. Il ricordo più recente risale al 14 settembre 2025: in quella circostanza Marcenaro diresse il successo casalingo dei rossoneri per 1-0 contro il Bologna, negando un rigore solare per un fallo subito da Nkunku.

Il Milan ha faticato contro la Lazio nel 2025-26: nella gara del girone d'andata, i rossoneri vinsero per 1-0 grazie a una zampata di Leao. Nel girone di ritorno, invece, una sconfitta pesante per la corsa Scudetto del Diavolo (1-0 gol di Isaksen).

Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv e streaming

, quindi visibile tramite abbonamento scaricando l'apposita app su una moderna smart tv, oppure su un dispositivo mobile - sistema iOS o Android - come un pc, un iPad o un tablet, un iPhone o uno smartphone. Sia i clienti DAZN sia i clienti 'Sky' potranno, inoltre, vedere la partita al canale 214 del pacchetto 'Sky' dopo aver preventivamente attivato - a pagamento - il canale DAZN 1.