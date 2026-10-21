Udinese-Milan, Marcenaro arbitra: i precedenti, tra Lazio e il caso dei rigori contro il Bologna

L'AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale per Udinese-Milan, in programma domenica 25 ottobre alle ore 20:45. A dirigere la gara sarà Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, con Colarossi e Costanzo come assistenti. Ayroldi sarà il quarto ufficiale, mentre in sala VAR ci saranno Ivano Pezzuto e Gianluca Aureliano come AVAR.

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Milan, i precedenti con Marcenaro: dal pari con l'Empoli al gol di Modric

Tra i precedenti di Matteo Marcenaro con il Milan figurano tre partite: il bilancio è di una vittoria e due pareggi, senza sconfitte per i rossoneri.

Il primo incrocio risale al 7 aprile 2023, quando il Milan affrontò l'Empoli a San Siro. La partita terminò 0-0, con la squadra rossonera incapace di trovare la rete.

Il precedente successivo è quello del 14 settembre 2025, ancora a San Siro. In quell'occasione il Milan superò il Bologna per 1-0, grazie alla rete di Luka Modric. La gara fu però caratterizzata anche da episodi arbitrali contestati: secondo le ricostruzioni della partita, al Milan furono negati due calci di rigore. Un elemento che rende quel precedente particolarmente significativo in vista della nuova direzione di Marcenaro.

L'incrocio più recente è Lazio-Milan 2-2 del 12 settembre 2026. I rossoneri hanno quindi raccolto un pareggio anche nell'ultima partita diretta dal fischietto ligure, aggiornando il bilancio a una vittoria e due pareggi.

Domenica sera, a Udine, Marcenaro tornerà dunque a dirigere il Milan dopo il pareggio con la Lazio, mentre Pezzuto sarà chiamato a intervenire dalla sala video in caso di episodi da revisione.