Udinese-Milan, Zaniolo recupera, ma per i bianconeri c'è un altro big out

Runjaic recupera il fantasista e Abankwah, mentre l'austriaco dovrà sottoporsi ad altri controlli prima di tornare in campo
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Buone notizie per Kosta Runjaic in vista della partita contro il Milan. L'Udinese ritrova Nicolò Zaniolo, che ha ricevuto il via libera per tornare a disposizione dopo l'infortunio, ma dovrà fare a meno di David Alaba. Il difensore austriaco non sarà infatti disponibile per la gara di domenica sera, in programma alle 20:45.
Udinese, Zaniolo torna a disposizione contro il MilanCome riportato da Tuttomercatoweb, riprendendo le informazioni del Messaggero Veneto, Zaniolo è pronto a rientrare tra i convocati per la sfida contro il Milan. Il fantasista aveva già ripreso a correre nei giorni scorsi e ora può tornare a disposizione di Runjaic.
Un recupero importante per i friulani, che ritrovano un giocatore capace di garantire qualità e imprevedibilità nella trequarti avversaria. La sua presenza amplia le soluzioni offensive a disposizione dell'allenatore in vista di una partita impegnativa contro la squadra rossonera.
Alaba, niente Milan: il rientro può slittare alla RomaLa notizia negativa per l'Udinese riguarda invece David Alaba. Il difensore austriaco, arrivato in Friuli dopo le esperienze con Bayern Monaco e Real Madrid, sarà costretto a saltare la sfida contro il Milan a causa di un problema al polpaccio destro.
Il suo rientro potrebbe avvenire in occasione della partita contro la Roma, prevista per il 31 ottobre, ma le tempistiche saranno definite soltanto dopo ulteriori controlli medici programmati per la prossima settimana.
Lo stesso Alaba ha manifestato sui social la volontà di tornare rapidamente in campo, scrivendo: "Torno subito. Riusciremo a ribaltare la situazione".
Runjaic ritrova anche AbankwahOltre a Zaniolo, l'allenatore dell'Udinese recupera anche Abankwah, che torna a disposizione per rinforzare il reparto difensivo. L'assenza di Alaba resta comunque un problema per i bianconeri, che dovranno trovare una soluzione alternativa per affrontare l'attacco del Milan.
La sfida di domenica rappresenta quindi un appuntamento importante per entrambe le squadre: i friulani potranno contare nuovamente su Zaniolo, mentre i rossoneri affronteranno un'Udinese priva dell'esperienza internazionale di Alaba.
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