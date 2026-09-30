Il match di campionato tra Udinese e Milan può perdere uno dei suoi protagonisti più attesi: il fantasista classe 1999 Nicolò Zaniolo si è fermato per un serio problema muscolare. Il numero 10 dei friulani, vecchio obiettivo dell'ultima sessione estiva di calciomercato del club di Via Aldo Rossi, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Un responso clinico che porterà il tecnico Rúben Amorim a ridisegnare i piani difensivi rossoneri in vista della trasferta del 25 ottobre, potendo contare su una preoccupazione in meno nello scacchiere tattico avversario.

Infortunio Zaniolo: il comunicato dell'Udinese e i tempi di recupero

Udinese-Milan senza Zaniolo: speranze remote per il 25 ottobre

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Il retroscena di mercato: quando il Milan sondò il terreno per il classe '99

Le avvisaglie di un problema fisico erano già emerse dopo la prima giornata di Serie A, nel pareggio interno per 1-1 ottenuto dagli uomini di Kosta Runjaić al Bluenergy Stadium contro il Como. Il rientro dagli impegni con la Nazionale Italiana ha certificato un peggioramento delle condizioni del talento azzurro. Come confermato dal comunicato ufficiale emesso ieri pomeriggio dal club friulano, gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione muscolare che terrà Zaniolo lontano dai campi di gioco per almeno 3-4 settimane. Il fantasista salterà così i match contro Torino e Lecce, aprendo un vuoto importante sulla trequarti bianconera.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la speranza dell'Udinese di recuperare l'ex Roma per la sfida contro il Milan del 25 ottobre appare ad oggi decisamente remota. Lo staff medico della famiglia Pozzo non intende forzare i tempi per scongiurare pericolose ricadute su un muscolo già ampiamente sollecitato. Con ogni probabilità, il reale rientro sul terreno di gioco per il numero 10 avverrà tre giorni più tardi, in occasione della trasferta infrasettimanale di Parma del 28 ottobre. Amorim e i suoi collaboratori monitoreranno comunque l'evoluzione del quadro clinico, consapevoli del vantaggio di non dover marcare l'italiano.La sfida contro Zaniolo avrebbe avuto un sapore speciale anche in chiave mercato. La dirigenza rossonera ha effettuato più di un sondaggio esplorativo per il trequartista azzurro durante l'estate, prima che il giocatore definisse il suo legame contrattuale con i friulani. Le caratteristiche tecniche del classe 1999 si sarebbero sposate perfettamente con i compiti di movimento richiesti oggi dall'allenatore portoghese nel suo 3-4-2-1. Il destino ha poi tracciato strade diverse, e ora il Milan si troverà ad affrontare un'Udinese priva della sua stella più lucente per l'ottavo turno di Serie A.