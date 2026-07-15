Terremoto arbitri in Serie A, svolta su Gianluca Rocchi: ecco le ultime novità

Inchiesta Arbitri, qualcuno chiama Paterna, che si volta e chiede: "È rigore?"

La scorsa Serie A 2025-26 è stata dominata di fatto dall'Inter che ha vinto senza particolari problemi. Il Milan è stato in corsa fino ai primi mesi invernali, ma dopo la sconfitta contro la Lazio è completamente crollato perdendo addirittura l'accesso in Champions League e chiudendo al quinto posto, distante la bellezza di 17 punti dai cugini nerazzurri.

Poco dopo la fine della stagione si è aperto il caso arbitri in Serie A, che vede coinvolto in prima persona Gianluca Rocchi. Ecco un aggiornamento molto importante della vicenda.

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La richiesta della Procura di Milano su Gianluca Rocchi

I dettagli dell'indagine e le quattro partite nel mirino

C'erano infatti dei sospetti riguardo ad alcune assegnazioni di arbitraggi in quattro partite, compresa anche la sfida tra Torino e Inter della Serie A 2025-26.

L'ipotesi era quella di legami diretti con l'Inter , con eventuali gradimento o meno sugli arbitri da assegnare per le gare.

, con eventuali gradimento o meno sugli arbitri da assegnare per le gare. I PM milanesi hanno alla fine concluso che non ci fu alcuna combine.

Il possibile futuro del caso e lo scenario per il calcio italiano