Terremoto arbitri in Serie A, svolta su Gianluca Rocchi: ecco le ultime novità

Svolta della Procura di Milano sul caso frode sportiva in Serie A: chiesta l'archiviazione per l'ex designatore Gianluca Rocchi. I dettagli
Inchiesta Arbitri, qualcuno chiama Paterna, che si volta e chiede: "È rigore?"
La scorsa Serie A 2025-26 è stata dominata di fatto dall'Inter che ha vinto senza particolari problemi. Il Milan è stato in corsa fino ai primi mesi invernali, ma dopo la sconfitta contro la Lazio è completamente crollato perdendo addirittura l'accesso in Champions League e chiudendo al quinto posto, distante la bellezza di 17 punti dai cugini nerazzurri.
Poco dopo la fine della stagione si è aperto il caso arbitri in Serie A, che vede coinvolto in prima persona Gianluca Rocchi. Ecco un aggiornamento molto importante della vicenda.
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La richiesta della Procura di Milano su Gianluca RocchiLa Procura di Milano, a seguito di due anni di indagini, ha richiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi come riporta il sito di FanPage.
L'ex designatore arbitrale del campionato italiano, era stato indagato con l'accusa di concorso in frode sportiva.
I dettagli dell'indagine e le quattro partite nel mirino
- C'erano infatti dei sospetti riguardo ad alcune assegnazioni di arbitraggi in quattro partite, compresa anche la sfida tra Torino e Inter della Serie A 2025-26.
- L'ipotesi era quella di legami diretti con l'Inter, con eventuali gradimento o meno sugli arbitri da assegnare per le gare.
- I PM milanesi hanno alla fine concluso che non ci fu alcuna combine.
Il possibile futuro del caso e lo scenario per il calcio italianoIl caso potrebbe passare ora per la giustizia sportiva e in mano alla Procura Generale del Coni: questo per valutare se ci siano i presupposti per verificare eventuali illeciti.
Il calcio italiano si avvia così alla nuova stagione, cercando di lasciarsi alle spalle i veleni di un'estate che è stata davvero caldissima per quanto riguarda i temi lontano dal rettangolo di gioco: tutti aspetti che non fanno bene a un calcio italiano già in crisi per la qualità e per quanto riguarda la possibilità di investire sul mercato.
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