L'inchiesta sui vertici arbitrali condotta dalla Procura di Milano continua a far tremare il mondo del calcio italiano. Sebbene i contorni della vicenda stiano diventando sempre più definiti, ci sono comunque ancora diverse zone d'ombra da chiarire. Al centro dei fari degli inquirenti c'è e soprattutto il delicatissimo incontro del 2 aprile 2025 tra il disegnatore degli arbitri Gianluca Rocchi e altri interlocutori non ancora identificati.

Nell'esposto notificato a Rocchi si parla esplicitamente di 'direttore di gara che sarebbero stati considerati più o meno graditi all'Inter': tra i primi figurerebbe il nome di Colombo mentre, il secondo, è quello che porta a Doveri.

Tra il silenzio di Rocchi e l'audizioni del VAR

A far chiarezza ci ha pensato la Gazzetta dello Sport e fanpage. Secondo il quotidiano milanese, l'etichetta di 'argomenti graditi o sgraditi' non sarebbero citazioni letterarie estrapolate da intercettazioni o testimonianze, si tratterebbe piuttosto di una lettera interpretativa del pubblico ministero: una sintesi concettuale utile riassumere gli scenari un po' più più complessi emersi durante le indagini.

Lo stesso principio si applicherebbe ai passaggi in cui si accusa Rocchi di aver gestito o coperto determinate designazioni: anche qui nessuna frase pronunciata testualmente, ma una rielaborazione dei contenuti da parte della Procura. Si tratta di una distinzione non da poco, poiché è proprio su queste sfumature interpretative che si baserà la configurazione del reato di frode sportiva.

La prova del campo

Doveri (Non gradito): appena tre giorni dopo l'incontro del 2 aprile, viene designato per Parma-Inter successivamente, il 23 aprile, dirige il derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan .

appena tre giorni dopo l'incontro del 2 aprile, viene designato per successivamente, il 23 aprile, dirige il derby di ritorno della semifinale di . Colombo (il gradito): nel corso dello stesso campionato incrocia i nerazzurri solamente due volte, a novembre nel 5-0 contro il Verona e il 20 aprile nella sconfitta per 1-0 contro il Bologna, condizionato da molte polemiche per l'episodio decisivo.

Il silenzio di Rocchi e il ruolo del VAR

Mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire il contenuto delle chiamate e degli interrogatori, l'analisi del calendario della stagione 2024- 2025 offre degli spunti che la Procura sta valutando con attenzione:La strategia della difesa ha vissuto un momento chiave il 30 aprile, giorno in cuiha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti i magistrati. Di contro, la Procura HA aperto la fase delle audizioni blindate: il primo a sedersi sul banco degli interrogati, infatti, è stato il supervisore del VARa cui seguiranno nei prossimi giorni almeno altri due assistenti al monitor. L'arma principale in mano ilè rappresentato dal materiale audio. durante l'interrogatorio ainfatti, è stata fatta ascoltare una intercettazione ambientale.