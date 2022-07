Amichevole ZTE-Milan 3-2: gol e highlights del match (VIDEO)

Questo pomeriggio è andata in scena l'amichevole tra gli ungheresi dello ZTE e il Milan. Una gara che è risultata più complicata del previsto per i rossoneri, i quali hanno disputato un brutto primo tempo e, di fatto, perso il match nella prima frazione di gioco. La squadra di Stefano Pioli ha poi reagito disputando un'ottima seconda frazione di gioco, ma alla fine il risultato finale segnato sul tabellone è di 3-2 in favore dei padroni di casa. In gol per il Diavolo Olivier Giroud su calcio di rigore e Rade Krunic: di seguito i gol e gli highlights di ZTE-Milan. Amichevole ZTE-Milan, le pagelle dei rossoneri secondo la nostra www.