"Dal punto di vista di Udogie, il Milan gli piace? È possibile. Non dimentichiamoci che questo è un Milan alla Massimiliano Allegri. Ora che ha uno dei migliori allenatori al mondo, la situazione è diversa per il Milan, che sta costruendo qualcosa di importante. Si stanno avvicinando a quello che era il Milan di una volta. Penso che sia un'opzione allettante per un giocatore italiano come Udogie. Prima dell'arrivo di Thomas Frank, mi era stato detto che un aspetto da tenere d'occhio al Tottenham erano i terzini. Pedro Porro e Destiny Udogie sono di un certo tipo. Il Tottenham non è un club che vende, ma ogni giocatore ha un prezzo, si sa, questo è il calcio".