Milan, addio al Trofeo Silvio Berlusconi? Ecco il motivo della rinuncia

Negli ultimi anni era diventata tradizione un'amichevole in particolare in casa Milan, quella contro il Monza valida per il 'Trofeo Silvio Berlusconi'. Il compianto Cavaliere, infatti, è stato prima presidente e proprietario del club rossonero, per poi vendere e prendere in mano le redini del club brianzolo. Per questo motivo le due società, in suo onore e in suo ricordo, avevano deciso di giocare una partita in estate, con in palio un trofeo, che prendesse il suo nome. In questo 2025, però, questo incontro non si disputerà ed è ormai certo, non ci sono possibilità che si giochi.