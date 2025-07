Biglietti amichevole Chelsea-Milan, al via la vendita: prezzo appetibile e …

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale relativo ai biglietti dell'amichevole contro il Chelsea. I rossoneri hanno da poco dato il via alla nuova stagione, con il raduno partito lunedì 7 luglio agli ordini di Massimiliano Allegri e sotto gli occhi attenti del direttore sportivo Igli Tare. Chiaramente, già da ora, c'è grande interesse per vedere in campo, nei primi test, la squadra e soprattutto i nuovi acquisti. La sfida ai Blues non sarà la prima in programma, ma rappresenta una delle più interessanti prove del nove in vista della stagione che verrà. Ecco, dunque, la nota ufficiale del Diavolo in merito alla vendita dei tagliandi.