Cristian Brocchi, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan di Massimiliano Allegri verso la prossima stagione

Cristian Brocchi, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un evento a Canosa, soffermandosi in modo particolare sul Milan di Massimiliano Allegri ed Igli Tare in vista della prossima stagione. Ecco, dunque, le sue parole e quelle di Serginho riportate da 'canosa.news24.city'.