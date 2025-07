Nel corso degli ultimi giorni è emerso l'interesse del Milan per Tolu Arokodare, attaccante nigeriano che milita in Belgio, e più precisamente nel Genk. Sappiamo infatti che il tema centravanti è uno degli argomenti caldi in casa rossonera. Alvaro Morata è in uscita e, se dovesse saltare tutto con il Como, comunque potrebbe trovare un'altra sistemazione. Luka Jovic e Tammy Abraham hanno salutato da tempo la compagnia per, rispettivamente, svincolarsi ed andare alla Roma. E infine Francesco Camarda che è stato ufficializzato come un nuovo giocatore del Lecce, seppur in prestito.