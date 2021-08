Amichevole Real Madrid-Milan, i convocati di Ancelotti: presente Isco

Isco figura nell'elenco dei convocati di Carlo Ancelotti per Real Madrid-Milan, amichevole in programma oggi pomeriggio a Klagenfurt (Austria)

Carlo Ancelotti ha diramato l'elenco dei convocati delle 'Merengues' per l'amichevole Real Madrid-Milan , partita in programma alle ore 18:30 alla 'Hype Group Arena' di Klagenfurt ( Austria ). Presente Isco , tra i centrocampisti, mentre mancheranno Álvaro Odriozola e Dani Ceballos .

Tutti e tre, come noto, sono obiettivi del Milan per questo calciomercato estivo. Ma ecco l'elenco completo dei giocatori dei 'Blancos' disponibili per la sfida contro i rossoneri di Stefano Pioli.