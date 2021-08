Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: tutto si gioca sui bonus

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié sarà a Milanello da lunedì per allenarsi. Il Diavolo vuole adeguare il suo contratto

In questa sessione di calciomercato rinnovare il contratto di Franck Kessié è una priorità del Milan . Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il 'Presidente' è atteso a breve a Milanello , dove riprenderà ad allenarsi agli ordini di mister Stefano Pioli dopo aver preso parte, con la Nazionale della Costa d'Avorio , ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ma sarà a 'Casa Milan' che, nei prossimi giorni, si disputerà la partita più importante.

Stiamo parlando del rinnovo del contratto di Kessié, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022 , e che il Milan vuole prolungare al più presto. Kessié troverà un Diavolo pronto ad ascoltare le sue richieste economiche, così come fatto presente da Frederic Massara , direttore sportivo rossonero, a George Atangana , manager del centrocampista ivoriano, nell'incontro avvenuto qualche giorno fa a Bologna lontano da occhi indiscreti.

La richiesta di Kessié per rinnovare il suo accordo con il Milan in questo calciomercato estivo è di 7 milioni di euro netti a stagione; la proposta del Milan è di 6 milioni di euro netti all'anno più bonus. Ed è proprio su come strutturare questi bonus che ci si gioca tutto. Kessié, finora, ha guadagnato 2,2 milioni di euro netti a stagione. Ci sono molti rossoneri che prendono più di lui ed è normale che chieda uno stipendio da top player.