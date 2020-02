Verso Milan-Genoa: Begovic titolare. Riposano Conti e Calhanoglu?

NEWS MILAN – Si lavora per Milan-Genoa, che si giocherà domenica 1 marzo con un San Siro a porte chiuse. I colleghi di Sportmediaset hanno riferito qualche novità sulla formazione che schiererà Stefano Pioli. “Il Milan non vuole correre rischi con Gianluigi Donnarumma per domenica, quindi giocherà dal primo minuto Asmir Begovic. Gigio sarà pronto per Juventus-Milan di Coppa Italia”.

tra difesa e centrocampo, due cambi possibili: Andrea Conti può lasciar spazio a Davide Calabria dal primo minuto contro il Genoa. Possibile rifiati anche Hakan Calhanoglu, visto che il turco arriva da un infortunio e contro la Fiorentina è apparso non al massimo della forma. Chi certamente non riposerà in Milan-Genoa sarà Zlatan Ibrahimovic, e anche Ante Rebic. I due saranno titolari, con la speranza che i rossoneri non solo portino i tre punti a casa, ma anche che chiudano la pratica presto senza rischiare nel finale.

Ibrahimovic intanto è pronto ad accettare un’altra stagione al Milan, e sarebbe anche un elemento catalizzante per il calciomercato della prossima estate: continua a leggere >>>

