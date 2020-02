Coronavirus, Juventus-Milan potrebbe giocarsi a porte chiuse

NEWS MILAN – Come viene riportato dal quotidiano La Stampa, nel prossimo turno di Serie A si giocheranno cinque partite a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Lo stesso provvedimento, però, potrebbe essere adottato anche per Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ricordiamo che la squadra rossonera dovrà affrontare la gara contro i bianconeri (1-1 all’andata) senza gli squalificati Theo Hernandez, Castillejo e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Intanto Maldini e Boban sembrano essere molto vicini a un calciatore argentino, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android