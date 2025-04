Zirkzee, stagione finita: l’infortunio al ginocchio lo mette ko, le parole di Amorim

“Zirkzee non sarà più disponibile per il resto della stagione. Ora deve concentrarsi sul recupero e prepararsi al meglio per il prossimo anno.”

Per il classe 2001 si chiude dunque un’annata amara, segnata da alti e bassi e culminata con uno stop pesante. I numeri parlano chiaro: soltanto 7 gol messi a segno in tutte le competizioni, di cui appena 3 in Premier League, l’ultimo dei quali risalente allo scorso dicembre.

Una stagione di ambientamento complicato per l’ex Bologna, che ora dovrà lavorare duramente per ripresentarsi pronto nella prossima stagione e cercare di affermarsi in pianta stabile tra i protagonisti dei Red Devils.