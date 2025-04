Va detto: non è stato l’unico a faticare in un contesto che, quest’anno, ha offerto poche certezze. Ma se per altri c’è stata la voglia di lottare, per lui è mancata quella continuità mentale e tecnica che in Serie A non si può improvvisare. E allora, con l’estate alle porte, la riflessione è inevitabile: ha senso insistere? O è meglio chiudere qui?