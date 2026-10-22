Il Milan si prepara ad affrontare l'Udinese in trasferta nella prossima giornata di Serie A. I bianconeri, reduci da un periodo molto complicato per quanto riguardano i risultati, potrebbero ritrovare una pedina fondamentale del proprio attacco, ovvero Nicolò Zaniolo.

Udinese, torna Zaniolo contro il Milan?

Una notizia molto importante perche spera di poter contare sul proprio attaccante. Come riferito dalla Gazzetta, il classe '99 è pronto a tornare titolare dopo l'infortuniorimediato durante la pausa delle nazionali. Il suo utilizzo, però, dipenderà dalle sensazioni del giocatore e da quanto verrà constatato dallo staff medico, studiando la soluzione migliore per non far sforzare l'attaccante.

Finora la stagione di Zaniolo è stata caratterizzata da una grandissima dose di sfortuna e numerosi problemi fisici: l'italiano ha collezionato solamente 90 minuti contro il Como e 45 nella sfida contro il Cagliari. Adesso però l'obiettivo è tornare protagonista e dare una mano alla squadra e, il tutto potrebbe accadere proprio nella partita contro il diavolo.