XFL, The Rock incontra Gerry Cardinale: ecco la foto | PM NEWS

Secondo quanto raccolto dalla nostra redaizone, G erry Cardinale era con The Rock a Capitol Hill a parlare con alcuni parlamentari. Tra gli argomenti trattati anche la XFL . Cardinale ha acquistato all'inizio dell'anno i diritti della XFL insieme a The Rock e Dany Garcia. Ecco la foto del loro incontro.

La lega va in scena quando la NFL è ferma. La XFL si propone di costruire una nuova esperienza incentrata sui tifosi. Dinamica, con regole innovative e una modalità di gioco migliorata a 360°. Il gruppo di investitori Cardinale-Garcia-Johnson ha acquistato i diritti della XFL, per 15 milioni di dollari, nell'agosto 2020, dopo che il lancio della lega era fallito per via dell'emergenza legata al CoVid.