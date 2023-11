Barclay rivuole il The Telegraph. La mano arriva da RedBird

La famiglia Barclay, come scrive Bloomberg, ha fatto un'offerta per riprendersi il quotidiano inglese The Telegraph. La mano da RedBird

RedBird è ormai da tempo a capo del Milan. Il fondo di Gerry Cardinale ha preso in mano i rossoneri chiudendo per la prima volta dopo anni, il bilancio di una stagione in positivo. Non solo calcio: RedBird è impegnata in moltissimi campi, anche quello dell'editoria. Il fondo dovrebbe dare una mano alla famiglia Barclay.