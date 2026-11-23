Non sono solo i risultati della prima squadra a raccontare il momento positivo che sta vivendo il Milan. A volte per capire quanto una società stia lavorando al meglio e quale direzione stia prendendo bisogna guardare anche ai ragazzi che crescono con la maglia rossonera addosso, fin dai primi calci al pallone, e osservare i segnali che arrivano direttamente dalle giovanili. E il Milan in questo fine settimana sorridere parecchio.

Milan, weekend perfetto

hanno vinto tutte quante. Un filotto di successi che va oltre ai dati, e che restituisce un'immagine positiva di tutto il mondo rossonero. Ben 6 squadre e 6 vittorie arrivate in un fine settimana in cui ogni categoria ha risposto positivamente sul campo.

Un risultato che merita molta attenzione, proprio perché il settore giovanile rappresenta una parte molto fondamentale del progetto di qualsiasi società. Formare calciatori, accompagnarli nella crescita per poi farli esplodere nel mondo del calcio professionistico è un lavoro molto importante, e non si misura soltanto con la conquista di trofei o con risultati raccolti la domenica, ma anche e soprattutto con la continuità, la qualità e la capacità di creare un ambiente in cui i giovani possano svilupparsi al meglio.

C'è anche da sottolineare il reparto femminile: la prima squadra ha contribuito a rendere ancora più positivo il bilancio del weekend, confermando come il mondo rossonero abbia vissuto giornate molto soddisfacenti.

Gli esempi di Camarda e Bartesaghi

Il dato diventa ancora più importante se si guarda alla direzione intrapresa dal club negli ultimi anni. La società, sotto la gestione dista investendo sempre di più sulla crescita del proprio vivaio, con l'obiettivo di costruire dei percorsi per i talenti più promettenti e accompagnarli, attraverso tutte le tappe necessarie, verso il mondo dei grandi.

Basta pensare ai percorsi di Francesco Camarda e Davide Bartesaghi, che rappresentano due esempi da cui ripartire. Profili diversi ma comunque legati da un percorso di crescita all'interno del mondo rossonero. E' proprio questa la direzione che il Milan dovrebbe continuare a seguire: individuare i talenti, farli crescere e valorizzarli al meglio per poi utilizzarli magari in prima squadra.