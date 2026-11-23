Vincere il Pallone d’Oro rappresenta il punto più alto della carriera di un calciatore. Un riconoscimento individuale che certifica una stagione straordinaria e consegna il vincitore alla storia del calcio. Eppure, negli ultimi anni, attorno al premio più prestigioso a livello individuale si è sviluppata una curiosa coincidenza: diversi vincitori hanno dovuto fare i conti con problemi fisici proprio a ridosso della premiazione.

È così che ha iniziato a circolare la cosiddetta "Maledizione del Pallone d’Oro". Una definizione naturalmente suggestiva, che non dimostra alcun legame tra il riconoscimento e gli infortuni, ma che trova diversi episodi a cui fare caso. Nelle ultime cinque edizioni, quattro vincitori sono stati coinvolti in questa particolare coincidenza: Karim Benzema, Rodri, Ousmane Dembélé e, più recentemente, Harry Kane.

Da Benzema a Kane: quattro vincitori alle prese con gli infortuni

Il primo caso riguarda. Il francese conquistò il Pallone d’Oro nel, dopo una stagione straordinaria con il Real Madrid, ma poche settimane più tardi fu costretto a rinunciare al Mondiale in Qatar. Un problema alla coscia, accusato durante un allenamento con la nazionale francese alla vigilia della competizione, lo costrinse a lasciare il ritiro.

Nel 2024 fu invece Rodri a conquistare il riconoscimento. Il centrocampista spagnolo aveva già riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio nel settembre di quell'anno, durante la partita tra Manchester City e Arsenal. Quando salì sul palco per ritirare il premio, il 28 ottobre, si presentò con le stampelle. Un infortunio gravissimo, che lo avrebbe tenuto lontano dal campo per gran parte della stagione successiva.

Anche Ousmane Dembélé, vincitore nel 2025, arrivò alla cerimonia con un problema fisico. Il francese aveva infatti riportato un infortunio al bicipite femorale durante la partita della Francia contro l'Ucraina del 5 settembre, appena diciassette giorni prima della premiazione. Il suo successo individuale, arrivato dopo una stagione straordinaria con il Paris Saint-Germain, fu quindi accompagnato da un periodo di infortunio.

L'episodio più recente riguarda Harry Kane. L'attaccante del Bayern Monaco, vincitore del Pallone d’Oro 2026, ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia sinistra il 20 novembre, durante la sfida contro il Colonia. L'infortunio ha richiesto un intervento chirurgico e un percorso di riabilitazione: una tegola arrivata a meno di un mese dalla conquista del premio.

Quattro storie diverse, con tempistiche differenti: Benzema e Kane si sono infortunati dopo la premiazione, mentre Rodri e Dembélé erano già alle prese con i rispettivi problemi fisici quando hanno ricevuto il riconoscimento.

Van Basten, il precedente che fa più impressione

Se si cerca un precedente capace di rendere ancora più suggestiva questa coincidenza, non si può che tornare al. Il protagonista è, leggenda dele uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio.

Il 20 dicembre 1992 l'olandese ricevette il suo terzo Pallone d’Oro, dopo quelli conquistati nel 1988 e nel 1989. Un traguardo straordinario, che lo portò a eguagliare Michel Platini e Johan Cruijff per numero di successi. Ma proprio mentre celebrava un'altra consacrazione individuale, il suo fisico continuava a lanciare segnali preoccupanti.

Van Basten soffriva da tempo per i problemi alla caviglia destra. La situazione era diventata tale da rendere necessario un nuovo intervento chirurgico. E qui arriva il dettaglio che rende la sua vicenda particolarmente significativa: il giorno dopo aver ricevuto il Pallone d’Oro, il 21 dicembre, l'attaccante del Milan si sottopose all'operazione.

I medici dovettero intervenire per rimuovere alcuni frammenti di cartilagine dalla caviglia. Inizialmente si parlò di un recupero stimato tra le sei e le otto settimane, ma quello sarebbe stato soltanto l'inizio di un lungo calvario. I problemi fisici continuarono a condizionare il centravanti olandese, che non riuscì più a ritrovare la piena condizione.

L'ultima partita e una carriera interrotta troppo presto

La stagione 1992-93 rappresentò un passaggio decisivo nella storia di van Basten. Dopo l'intervento, il numero 9 rossonero tornò in campo nella primavera del 1993, ma il dolore alla caviglia continuò a limitare le sue prestazioni.

La sua ultima apparizione arrivò il 26 maggio 1993, nella finale di Champions League persa dal Milan contro il Marsiglia. Fabio Capello lo mandò in campo nel finale, all'85', ma quella sarebbe rimasta l'ultima partita della sua carriera. Nonostante i successivi tentativi di recupero e le ulteriori operazioni, Van Basten non riuscì più a tornare a giocare. Nel 1995 arrivò l'annuncio del ritiro, a soli 30 anni.

Resta così una delle pagine più dolorose della storia rossonera: un campione capace di vincere tre Palloni d’Oro, due Coppe dei Campioni e tre campionati italiani, costretto ad arrendersi a un problema fisico che nessun intervento riuscì a risolvere definitivamente.

Da Rivaldo a Owen: gli altri precedenti storici

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Van Basten non è però l'unico grande campione ad aver vissuto un rapporto complicato tra il Pallone d’Oro e la propria condizione fisica. Nel 1999 fu Rivaldo a conquistare il riconoscimento, dopo una stagione da protagonista con il Barcellona. Anche il brasiliano dovette fare i conti con problemi fisici, tra cui una tendinite nella zona inguinale.Due anni più tardi, nel 2001, il premio andò a Michael Owen. L'attaccante inglese aveva conquistato l'Europa con il Liverpool, ma la sua carriera fu successivamente condizionata da numerosi problemi muscolari. Le le sue difficoltà erano iniziate già prima del Pallone d’Oro: a 19 anni aveva infatti riportato un grave infortunio al bicipite femorale, dando inizio a una lunga serie di ricadute.

La presunta maledizione, dunque, non è una regola e non tutti gli episodi sono sovrapponibili. Ma tra i casi recenti e quelli del passato emerge una curiosa ricorrenza. E per i tifosi del Milan il pensiero torna inevitabilmente a Marco van Basten: il campione che, proprio il giorno dopo aver ricevuto il suo terzo Pallone d’Oro, dovette affidarsi ancora una volta ai medici.