"Voglio 11 Pavlovic".E' questo il messaggio che Rúben Amorim ha lanciato al suo Milan attraverso un richiamo forte e diretto, rivolto all'intero gruppo rossonero. Il tecnico lusitano non sembra più disposto ad accettare atteggiamenti superficiali e prestazioni prive della determinazione necessaria.

Milan, il messaggio di Amorim

Al centro del suo discorso, infatti, c'è finitoindicato come esempio da seguire per la mentalità e lo spirito di sacrificio:

Parole che fotografano il momento delicato attraversato dal Milan e soprattutto la volontà dell'allenatore di ottenere una risposta immediata dai suoi giocatori. Il difensore serbo, perciò, diventa il vero e proprio simbolo di ciò che Amorim vorrebbe vedere quotidianamente a Milanello.

Non soltanto per le qualità tecniche e atletiche, ma più che altro per l'atteggiamento con cui affronta ogni allenamento e ogni partita. La grinta, la cattiveria, lo spirito di sacrificio e la voglia di lottare, infatti, non mancano mai, e sono caratteristiche che, secondo l'allenatore, dovrebbero appartenere a tutti i componenti della squadra.

Il rimprovero non riguarda ovviamente un reparto specifico, ma coinvolge l'intero gruppo. Amorim ha voluto evidenziare una mancanza di personalità, aspetto che non può mancare in una squadra con aspettative alte come il Milan. Il talento si sa, da solo non basta: servono fame e continuità, cosa che il Milan, al momento, sembra non avere.

Messaggio recepito?

Ora però, dalle parole bisognerà passare ai fatti: il messaggio dell'allenatore portoghese rappresenta un vero e proprio richiamo per tutti i giocatori, che dovranno dimostrare sul campo, a partire dalla partita contro il Genoa, di aver recepito le indicazioni del proprio allenatore. Pavlovic ha tracciato la strada, e gli altri sono chiamati a seguirla.

La domanda però è inevitabile: il messaggio di Amorim riuscirà a scuotere i rossoneri? La risposta ovviamente ce la daranno solamente il campo e il tempo, dove il Milan dovrà dimostrare di avere fame e cattiveria di vincere, cosa che loro allenatore continua a chiedere.