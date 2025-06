Virdis compie gli anni: il Milan festeggia il suo eroe rossonero sui social

Arrivato al Milan nel 1984, Virdis si è subito imposto come un attaccante prolifico e carismatico. Con la maglia rossonera ha conquistato lo Scudetto nella stagione 1987-1988 , il primo dell'era Berlusconi e un titolo che ha segnato l'inizio di un ciclo leggendario. In quella storica annata, Virdis fu il capocannoniere della squadra con 11 reti.

La sua grinta, il suo fiuto per il gol e la sua capacità di lottare su ogni pallone lo hanno reso un beniamino del pubblico di San Siro. Nonostante non fosse un attaccante dalla tecnica sopraffina, la sua determinazione e il suo opportunismo in area di rigore lo rendevano letale per le difese avversarie.