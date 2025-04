Vialli e Mauro, 20 anni di Golf Cup per la ricerca: Platini e Gullit in campo

Venticinque squadre composte da professionisti del DP World Tour, celebrità del mondo dello sport e dello spettacolo e amatori si sfideranno sul percorso a 18 buche. Le adesioni illustri non mancano, con la conferma di leggende come Michel Platini e Ruud Gullit, oltre a Borja Valero, Attilio Lombardo e Giancarlo Antognoni. Tra i PRO, graditi ritorni per Jorge Campillo e Andrea Pavan, insieme al campione in carica Nacho Elvira ed Emanuele Canonica.

I fondi raccolti in questa edizione avranno un duplice obiettivo cruciale: finanziare il Bando di ricerca sulla SLA 2025 di Fondazione AriSLA e sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro con l'acquisto di nuovi endoscopi all'avanguardia per l'Istituto di Candiolo. Questa tecnologia innovativa promette diagnosi più precoci e accurate nel campo dell'endoscopia digestiva oncologica.

Massimo Mauro ha espresso la sua soddisfazione per la continuità della collaborazione con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, sottolineando l'importanza dei nuovi macchinari per la diagnosi e la terapia di diverse tipologie di tumori.

In vent'anni di attività, la Fondazione Vialli e Mauro ha raccolto oltre 6 milioni di euro, grazie al supporto di numerosi amici e sostenitori, tra cui il presenting partner RF Celada S.p.A. e, per la prima volta, Poste Italiane. A celebrare l'anniversario ci sarà anche l'official partner NORQAIN, che presenterà un'edizione limitata di orologi dedicati alla Fondazione. Il green partner Sanseverino Napoli contribuirà con eleganti cravatte griffate.

Lunedì 26 maggio sarà una giornata all'insegna dello sport, del ricordo e soprattutto della solidarietà, nel segno indelebile di Gianluca Vialli e Massimo Mauro, uniti nella lotta contro malattie che non conoscono confini.