Verso Milan-Parma: Saelemaekers squalificato, Theo Hernández diffidato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Giudice Sportivo di Serie A ha emesso un comunicato ufficiale sulla situazione disciplinare delle partite della 32^ giornata del massimo campionato che si sono disputate ieri, tra le quali Napoli-Milan, match del ‘San Paolo‘ terminato 2-2.

Alexis Saelemaekers, espulso per doppia ammonizione, nel finale della gara, e nel giro di pochi minuti (85′ e 87′), è stato appiedato per un turno dal Giudice Sportivo e pertanto, salterà Milan-Parma di mercoledì sera, ore 19:30, a ‘San Siro‘. Il cartellino giallo (il nono stagionale), invece, rimediato dall’arbitro Federico La Penna di Roma farà scattare la diffida per Theo Hernández.

Gli altri diffidati del Milan, in vista della partita contro gli emiliani di Roberto D'Aversa di dopodomani, sono Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio (infortunato), Ismaël Bennacer ed Ante Rebić.